Mercamurcia supera los 175 millones de kilos comercializados en 2025 y crece más de un 6%

MURCIA 10 Feb.

El centro de distribución logística agroalimentaria referente en el sureste español Mercamurcia superó los 175 millones de kilos comercializados en 2025 frente a los 164,3 del año anterior, lo que supone un incremento superior al 6%, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Estas cifras se han dado a conocer a este martes en el Consejo de Administración de Mercamurcia, donde se han aprobado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025, bajo la presidencia del alcalde, José Ballesta.

El crecimiento registrado por el centro se ha traducido también en un aumento del 3% en la cifra de negocio. Por áreas de actividad, el mercado de frutas y hortalizas lideró el volumen con 131,8 millones de kilos, impulsado por crecimientos destacados como el 31% en patatas y más del 4% en frutas.

El mercado de pescados y mariscos alcanzó los 28,5 millones de kilos, con un incremento cercano al 19%, mientras que el complejo cárnico mantuvo su estabilidad con 13,85 millones de kilos, destacando el buen comportamiento del cordero durante la campaña de Navidad, con un aumento del 8%.

Por su parte, el mercado de flores y plantas alcanzó los 2,27 millones de tallos, con un crecimiento del 7%.

Las cuentas reflejan "un resultado económico favorable, sustentado en la optimización de recursos, la eficiencia en la gestión y la mejora continua de los procesos operativos, a pesar del incremento de los costes de explotación".

Los asistentes a la sesión del Consejo de Administración y a la Junta General de Accionistas, en la que Mercamurcia está participada por el Ayuntamiento (51%) y Mercasa (49%), han valorado "positivamente" los indicadores.

En materia de inversiones, Mercamurcia ejecutó en 2025 más de 560.000 euros, superando en un 10% la previsión inicial. Entre las principales actuaciones destacan la implantación de nuevas medidas de protección contra incendios y diversas mejoras en eficiencia energética, en línea con las conclusiones de la auditoría Energética y con el compromiso de la entidad con la sostenibilidad y la modernización de sus instalaciones.

De cara a 2026, Mercamurcia continuará esta línea con un plan inversor cercano al medio millón de euros y con la celebración de su 50 aniversario, para el que se ha diseñado un programa de actividades que incluirá acciones solidarias, jornadas profesionales, iniciativas medioambientales, la presentación del Plan Estratégico 2027-2030 y una gala institucional.

Mercamurcia forma parte de la Red de Mercas de Mercasa, la mayor red pública de mercados mayoristas de productos frescos del mundo, que abastece de alimentos a más de 30 millones de personas y constituye un eslabón esencial de la cadena de valor agroalimentaria.