Las Mesas de Calidad Turística del renovado Sicted inician su andadura en Caravaca de la Cruz

Imagen de la reunión de la Mesa de Calidad Turística celebrada en Caravaca de la Cruz. - CARM

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes ha iniciado en Caravaca de la Cruz una nueva ronda de Mesas de Calidad Turística, con la primera que se celebra en la Región de Murcia desde la puesta en marcha del renovado Sistema de Sostenibilidad, Inteligencia y Calidad Turística en el Ecosistema del Destino (Sicted).

La directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, participó junto al alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, en la reunión, en la que se revisaron los informes de las empresas evaluadas en el destino para su posterior traslado al Comité de Distinción.

"Con esta primera Mesa damos un paso más en la implantación del nuevo Sicted; después de presentar el modelo a los destinos de la Región, cerrar el anterior ciclo de entrega de distintivos y comenzar la adaptación a la nueva plataforma, entramos ahora en una nueva fase de trabajo junto a los ayuntamientos y al sector", señaló Reverte.

Las Mesas de Calidad mantienen su estructura, aunque las empresas y servicios turísticos afrontan nuevos requisitos vinculados a la adhesión, la formación, la autoevaluación, las asistencias técnicas y los planes de mejora.

El renovado Sistema de Sostenibilidad, Inteligencia y Calidad Turística en el Ecosistema del Destino mantiene la calidad como uno de sus pilares e incorpora con mayor protagonismo la sostenibilidad, la inteligencia turística y la gobernanza.

Reverte puso especialmente en valor el trabajo conjunto de los técnicos de los destinos y del equipo de la Dirección General que están acompañando a empresas y servicios turísticos durante todo el proceso de adaptación, con el objetivo de facilitar su incorporación a la nueva plataforma.

La Dirección General ejerce, además, la coordinación de la implantación del modelo en la Región y la interlocución entre los destinos y Setur/Segittur.

"Esta nueva etapa requiere mucho trabajo y, sobre todo, mucho acompañamiento. Quiero reconocer la implicación de los técnicos de los destinos de la Región y del equipo de la Dirección General, que están trabajando de la mano con cada empresa para facilitarles esta transición. Ese trabajo cercano y coordinado es fundamental para que el nuevo Sicted llegue realmente al sector", destacó la directora general.

La Región de Murcia cuenta actualmente con 29 destinos que abarcan 35 municipios, tras la incorporación de Fuente Álamo, y continuará desarrollando durante los próximos meses las Mesas de Calidad como parte del proceso de implantación del nuevo modelo.