Meteorología activa aviso amarillo por rachas de viento de hasta 70 km/h en algunas zonas de la Región

Estado del mar, a 31 de enero de 2026

MURCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado sus avisos de fenómenos meteorológicos adversos para este lunes y ha emitido aviso de nivel amarillo por rachas de viento de hasta 70 km/h en las zonas del Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón. Soplarán vientos de componente oeste.

En el Noroeste está previsto que el aviso comience a las 9.00 horas y finalice a las 20.59. En el resto de zonas dará inicio a las 12.00 horas y concluirá a las 14.59 horas en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y a las 17.59 horas en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

Asimismo, hay aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral, donde se esperan vientos de 50-60 km/h y olas de hasta tres metros. El aviso dará comienzo a las 12.00 horas y se prevé que finalice sobre la medianoche.