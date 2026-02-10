Meteorología activa el aviso por rachas de viento de hasta 90 km/h este miércoles en algunas zonas de la Región

Olas, viento, fenómenos costeros, aviso amarillo - AYUNTAMIENTO CARTAGENA

MURCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos de fenómenos meteorológicos adversos para este miércoles. En concreto, se establece nivel naranja por rachas de viento de hasta 90 km/h en el Noroeste y nivel amarillo por viento de hasta 70 km/h en el Altiplano.

Asimismo, hay fenómenos costeros con viento de 45-55 km/h y olas de hasta tres metros.

El aviso en el Noroeste y el Altiplano da comienzo esta medianoche hasta las 23.59 horas de este miércoles, con vientos de componente oeste.

El aviso por fenómenos costeros en el litoral murciano comenzará a las 18.00 horas este miércoles y concluirá en la medianoche. Serán vientos del oeste y suroeste de 45 a 55 km/h (fuerza 6 a 7) y olas de hasta tres metros.