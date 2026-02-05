Meteorología amplía a toda la Región el aviso por rachas de viento fuerte que pueden llegar hasta los 90 km/h

Archivo - Oleaje junto al Faro en el Puerto de Cartagena, fenómenos costeros, viento - AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo

MURCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado su aviso de viento muy fuerte a toda la Región este jueves, con rachas que pueden llegar a los 90 km/h en el Campo de Cartagena y Mazarrón, a los 80 km/h en el Noroeste y Guadalentín y a los 70 km/h en el Altiplano y la Vega del Segura. También advierte de temporal en la costa, con olas que pueden llegar a los 4 ó 5 metros.

En concreto, el Campo de Cartagena y Mazarrón tendrán aviso naranja por rachas de viento de hasta 90 km/h desde las 8.00 hasta las 18.00 horas, así como fenómenos costeros, cuyo aviso concluirá en la medianoche. Los vientos serán del suroeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) y olas de 4 a 5 metros.

También ha activado el aviso por fenómenos costeros de nivel naranja en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas a partir de las 12.00 horas y hasta las 20.00 horas. Los vientos también soplarán del suroeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) y olas de 4 a 5 metros.

Las zonas del Altiplano y Vega del Segura estarán en aviso amarillo por vientos con rachas máximas de 70 km/h desde las 8.00 y hasta las 18.00 horas. Los vientos serán de componente oeste.

El Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas registrarán vientos con rachas máximas de hasta 80 km/h y fenómenos costeros, con viento del suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y oleaje de 3 metros.