Meteorología eleva a rojo el aviso por riesgo extremo de lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón este viernes

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un impermeable. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a rojo el nivel de aviso por riesgo extremo de lluvias, con una precipitación acumulada de hasta 60 litros por m2 en una hora en la zona del Campo de Cartagena y Mazarrón.

El aviso dará comienzo a las 10.00 horas de este viernes y finalizará en la medianoche. La precipitación acumulada en 12 horas puede alcanzar los 180 litros por m2.

Igualmente, este jueves se ha emitido aviso naranja por lluvias de hasta 30 litros por m2 en una hora en la misma zona a partir de las 11.00 horas.

En las zonas de la Vega del Segura, el aviso naranja por precipitaciones de hasta 30 litros por m2 dará comienzo a las 10.00 horas este viernes y concluirá a las 23.59 horas. Es más probable alcanzar las citadas acumulaciones en el sur y el este de la zona.

Está previsto también que el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas registre lluvias a partir de esta medianoche que puedan acumular en 12 horas 80 litros por m2.

El riesgo por tormentas afectará a la Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón a partir de las 11.00 horas de este jueves y hasta la medianoche de este viernes.

Ante este escenario, el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha convocado esta tarde a todos los organismos estatales para analizar la situación climatológica y coordinar el dispositivo ante la activación de avisos rojo y naranja por lluvias para este viernes en varios puntos de la Región de Murcia.