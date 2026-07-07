Meteorología emite avisos por calor extremo para este martes y miércoles en toda la Región de Murcia

Dos personas se refugian del sol debajo de un paraguas - Álex Zea - Europa Press

MURCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos por fenómenos meteorológicos adversos ante la previsión de altas temperaturas en la Región de Murcia, con registros máximos que se situarán en torno a los 42 grados centígrados.

Las alertas se extenderán durante las jornadas de este martes y este miércoles, concentradas especialmente en las horas centrales del día.

Para este martes, la Vega del Segura permanece bajo aviso de nivel naranja debido a máximas previstas de 40 grados entre las 13.00 y las 21.00 horas. En ese mismo tramo horario, el resto de la comunidad se encuentra en nivel amarillo.

En concreto, los termómetros alcanzarán los 39 grados en el Altiplano, el Noroeste y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, mientras que en el Campo de Cartagena y Mazarrón se esperan máximas de 37 grados.

Para este miércoles, la Aemet elevará a 42 grados la previsión para la Vega del Segura, zona que se mantendrá bajo aviso naranja. Este mismo nivel de alerta se extenderá al Altiplano y al Noroeste, donde se prevé que el mercurio alcance los 40 grados.

Por su parte, el aviso amarillo de la jornada de este miércoles contemplará registros de 39 grados en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, y de 38 grados en el Campo de Cartagena y Mazarrón, también entre las 13.00 y las 21.00 horas.

RECOMENDACIONES SANITARIAS ANTE LA OLA DE CALOR

Ante este escenario de temperaturas extremas, las autoridades sanitarias de la Región advirtieron sobre los efectos adversos del calor en la salud, con especial incidencia en colectivos vulnerables como mayores de 65 años, menores, lactantes, embarazadas y enfermos crónicos con patologías cardíacas, renales o diabetes.

El decálogo de recomendaciones oficiales aconseja beber agua y líquidos con frecuencia sin esperar a tener sed, así como evitar el consumo de bebidas con cafeína, alcohol o altos niveles de azúcar debido al riesgo de deshidratación.

Del mismo modo, Sanidad insta a la población a permanecer en lugares frescos o climatizados, reducir la actividad física exterior en las horas centrales del día y vestir ropa ligera y holgada.

Finalmente, los expertos recuerdan la prohibición de dejar a cualquier persona o menor en el interior de un vehículo estacionado y cerrado, sugieren realizar comidas ligeras basadas en frutas y verduras para reponer sales minerales, y recomiendan conservar los medicamentos en lugares frescos para evitar que el calor altere su composición.

Ante cualquier sintomatología derivada de las temperaturas que se prolongue más de una hora, se aconseja la consulta inmediata con un profesional sanitario.