Este miércoles ondea la bandera amarilla en 20 playas de Águilas, Cartagena, Lorca, San Javier y San Pedro

La bandera verde ondea este viernes en todas las playas de la Región - 1-1-2

MURCIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20 puestos de vigilancia de playas del Plan Copla han izado este miércoles la bandera amarilla, que recomienda precaución en el baño, mientras que el resto de playas vigiladas de la Región de Murcia mantienen la bandera verde.

La bandera amarilla ondea en cinco playas de Águilas, cinco de Cartagena, dos de Lorca, siete de San Javier y una de San Pedro del Pinatar, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

En Águilas, la recomendación de precaución afecta a las playas de Matalentisco, La Cabaña, Calarreona, La Higuerica y La Carolina. En el municipio de Cartagena, la bandera amarilla se mantiene en las playas de Galúa, Las Sirenas, Entremares, Cala Reona y Calblanque. En Lorca, los puestos de vigilancia han izado la bandera amarilla en las playas de Puntas de Calnegre y Parazuelos. Por su parte, en San Javier la medida afecta a las playas del Banco del Tabal, Pedrucho Sur, Pedrucho Centro, Pedrucho Norte, Arenal Sur, Arenal Norte y Estacio Sur. Finalmente, en San Pedro del Pinatar, la bandera amarilla ondea en la playa de Torre Derribada.

En el resto de playas vigiladas de la Región de Murcia este miércoles ondea la bandera verde.