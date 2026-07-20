Miles de cartageneros acompañaron a la Selección Española en su triunfo en el Mundial de Fútbol

La explanada del Puerto de Cartagena reunió a 12.000 personas para ver la final del Mundial - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

Miles de cartageneros acompañaron este pasado domingo a la Selección Española en su triunfo en el Mundial de Fútbol a través de las seis pantallas gigantes instaladas por el Ayuntamiento, además de quienes lo siguieron desde establecimientos de hostelería y otros lugares de reunión.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha destacado la coordinación de todos los servicios municipales para que la jornada se desarrollara con absoluta normalidad. "Todos trabajamos desde el Ayuntamiento desde el primer momento para que los cartageneros pudieran vivir esta final histórica con seguridad y disfrutarla en familia y con amigos. Diseñamos los dispositivos de seguridad y limpieza para el seguimiento del partido y la posterior celebración, y afortunadamente todo transcurrió muy bien", ha señalado, según han informado desde el Consistorio.

En conjunto, más de 20.000 personas siguieron el partido en los espacios habilitados, según los datos facilitados por la Policía Local. El principal punto de concentración fue la explanada del Puerto, donde se reunieron alrededor de 12.000 personas ante la pantalla instalada por la Autoridad Portuaria en colaboración con el Ayuntamiento.

En Santa Ana Pueblo se congregaron unas 7.000 personas, coincidiendo con las fiestas de la diputación. En Los Urrutias y Los Nietos participaron unas 450 personas respectivamente, mientras que en Isla Plana se reunieron unas 350. Además, cerca de 10.000 personas siguieron el encuentro en la Playa de Levante de Cabo de Palos.

"Vivimos momentos de mucha tensión e incertidumbre durante el partido, pero también de explosión de alegría y entusiasmo cuando llegó la victoria. Cartagena celebró el triunfo de España de forma ejemplar y con un gran ambiente en todos los espacios habilitados", ha afirmado Arroyo.

El Ayuntamiento de Cartagena ha destacado que la jornada transcurrió "sin incidentes reseñables" y que los asistentes disfrutaron del partido y celebraron la victoria con un "comportamiento cívico".

OPERATIVO DE SEGURIDAD

El operativo de seguridad estuvo integrado por efectivos de Policía Local, Protección Civil, Bomberos y distintos servicios municipales, que coordinaron las labores de vigilancia, movilidad y atención durante toda la jornada.

La limpieza comenzó en los escenarios de las pantallas gigantes en cuanto quedaron despejados de público. En la Playa de Levante se estableció un dispositivo específico que se activó desde las 8.00 horas, cuando comenzaron los trabajos de preparación del espacio, y se mantuvo antes, durante y después del partido.

En este operativo participaron alrededor de 60 personas de los servicios de Litoral e Infraestructuras, Lhicarsa, Protección Civil y Policía Local. Tras la final, maquinaria y brigadas de limpieza manual trabajaron durante la noche para retirar los residuos y dejar los espacios completamente limpios.

Los trabajos de limpieza han continuado durante la mañana de este lunes en distintos puntos del municipio, con especial atención a los lugares en los que las celebraciones se prolongaron durante la madrugada, entre ellos la plaza de España, para recuperar la normalidad en los espacios públicos.

"La selección española es un magnífico ejemplo del valor del trabajo en equipo, del esfuerzo y de los principios que transmite el deporte. Es una victoria que hemos disfrutado todos y que deja una gran lección para nuestros jóvenes", ha celebrado la alcaldesa.