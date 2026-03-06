Ministerio activa 47 máquinas quitanieves para hacer frente a las nevadas en Andalucía y Murcia

Archivo - Camiones quitanieves del Plan Invernal 2016/17 - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado los medios necesarios para hacer frente a las nevadas que puedan producirse en las comunidades de Andalucía y Región de Murcia ante los avisos emitidos este viernes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Meteorología ha emitido un aviso por nevadas de nivel naranja en las comunidades de Andalucía y Murcia, según informa el Ministerio en un comunicado.

Para hacer frente a estos fenómenos, el Ministerio cuenta con 47 equipos quitanieves y una capacidad de almacenamiento de 4.633 toneladas de fundentes.

Además de realizar un llamamiento a la prudencia y a extremar las medidas de precaución al circular por carretera, se recomienda consultar la información y recomendaciones contenidas en la cuenta de X del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ('@transportesgob').

Así como en los enlaces oficiales 'http://infocar.dgt.es/etraffic/', '@DGTes', 'http://meteoruta.aemet.es/p_index.html' y '@AEMET_Esp'.

El Plan de Vialidad Invernal del Ministerio persigue mantener las carreteras de la Red de Carreteras del Estado, en época invernal, cuando se ven afectadas por problemas de nieve o hielo, en las mejores condiciones posibles de confortabilidad y seguridad.