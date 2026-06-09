El Ministerio de Educación concede a la Región de Murcia más de 23 millones de euros para la FP para trabajadores

Archivo - Público trabajando en una sala de lectura de una biblioteca pública - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha concedido a la Región de Murcia 23,3 millones de euros destinados a la Formación Profesional para personas trabajadoras. Así se ha acordado con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Formación Profesional celebrada este martes en la sede del Ministerio, donde se ha aprobado el reparto de 867 millones de euros entre las autonomías para dicho programa.

Del total, la Región de Murcia recibirá 18,7 millones de euros para iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados y 3,9 millones para acciones formativas para trabajadores ocupados, según han informado desde el Ministerio.

A ello se suman 668.977 euros para actuaciones extraordinarias del sistema de Formación Profesional para el empleo impartidas a través de la red pública de centros de formación, tanto para personas desempleadas como ocupadas. Estas actuaciones tienen como objetivo favorecer la cualificación, recualificación y el desarrollo de itinerarios formativos a lo largo de toda la vida.

Entre 2021 y 2023, más de 780.000 personas desempleadas y más de 200.000 personas ocupadas han participado en este tipo de acciones formativas en el conjunto de las comunidades autónomas. Cerca de 314.000 personas sin empleo se incorporaron al mercado laboral y más de 52.000 personas ocupadas mejoraron su situación profesional.

El reparto validado por la Conferencia Sectorial fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 mayo, junto a la distribución de más de 329,2 millones de euros a las comunidades autónomas para el impulso de seis programas de apoyo educativo.