FILED - 08 February 2020, Hamburg: A view of the tanker Med Emre, which sank off the coast of Ibiza, one of Spain's Balearic Islands. One crew member died when the tanker, which was carrying 8.2 million litres of diesel, capsized. Photo: Dietmar Hasenpusc - Dietmar Hasenpusch/Hasenpusch-Ph / DPA

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes ha asegurado este viernes que la decisión de remolcar el buque EMRE al Puerto de Cartagena es "técnica, basada en los datos y análisis recopilados por las capitanías marítimas" y ha informado que el remolque ha comenzado ya, "por ahora, a muy baja velocidad por motivos de prudencia".

"La estructura del buque se comporta bien y no se aprecian cambios en calado ni flotabilidad", han señalado fuentes ministeriales, quienes han explicado que el puerto de Cartagena "es el único que reúne los requisitos técnicos para realizar los trabajos de extracción de la carga y reparación del buque para su posterior traslado a destino final".

En concreto, "se trata de requisitos de profundidad, resistencia, espacio para la operación y seguridad necesarios".

Para ello se ha activado un grupo de coordinación y monitorización entre las distintas administraciones coordinando los distintos planes activados en materia de prevención.

Este grupo está liderado por la directora general de la Marina Mercante, en base al Plan Marítimo Nacional, y cuenta con la participación de los organismos competentes de los gobiernos de la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana y las Illes Balears, las delegaciones de gobierno, los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico e Interior (Protección Civil) y la Autoridad Portuaria de Cartagena.

En ese sentido, tanto la Autoridad Portuaria de Cartagena como los organismos pertinentes de la Región de Murcia podrán monitorizar de manera conjunta cada avance.