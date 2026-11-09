Miryam Fuertes revalida la presidencia de la Cámara de Comercio de Murcia hasta 2030 - CÁMARA DE COMERCIO DE LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Cámara de Comercio de Murcia ha reelegido este lunes a Miryam Fuertes Quintanilla como presidenta de la institución para el periodo 2026-2030, un cargo que ocupa desde julio de 2024, cuando sustituyó a Miguel López Abad, actual presidente de CROEM.

Fuertes, que se incorporó a los órganos de gobierno de la Cámara en 2018 como vicepresidenta, ha agradecido la confianza de los integrantes de la entidad: "Agradezco la confianza y el honor que supone la oportunidad de seguir trabajando para el avance de una institución cuya máxima aspiración es acompañar, apoyar e impulsar el desarrollo de nuestras empresas y nuestra Región".

Asimismo, ha expresado su voluntad de continuar trabajando para impulsar el desarrollo de las empresas y de la Región. Entre los objetivos de su nueva etapa, ha señalado la apertura al exterior, la transformación digital, la innovación, la inversión y el emprendimiento, así como la conexión del talento con las necesidades del tejido empresarial murciano, según ha informado la Cámara de Comercio de Murcia.

En el ámbito institucional, ha apuntado también la intención de continuar defendiendo el interés general y trabajar "para superar los condicionantes que históricamente nos han lastrado, como son las infraestructuras y el agua".

El Comité Ejecutivo que acompañará a Fuertes estará integrado por Javier Yelo Huertas y Carlos Recio Caride, como vicepresidentes; Luis Mesa del Castillo, como tesorero; y Pedro García Cuestas, Ramón Megías Amat, Almudena Abellán Pérez, Luis Miguel García de Andrés, Francisco José Hernández Arnaldos y Mercedes Pérez Sánchez, como vocales.

A las sesiones del Comité se incorporarán también el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez Carrasco, y el secretario general de la Cámara, José Daniel Martín.