La mitad de la oferta de la Feria Inmobiliaria de la Región será de obra nueva y los promotores avisan de un nuevo boom

Actualizado 23/10/2018 11:43:21 CET

MURCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La décimo cuarta edición de Reside'18, la mayor feria inmobiliaria de la Región de Murcia, ha puesto el foco este año en las viviendas de obra nueva, ya que los promotores han advertido que Murcia "se prepara para un nuevo boom", dado que la producción de casas nuevas ha registrado un aumento superior al 90 por ciento en los siete primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2017, frente a un 26 por ciento de la media nacional.

Así lo ha adelantado en rueda de prensa el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región (Apirm), José Hernández, que ha anunciado que "el 50 por ciento de la oferta será obra nueva".

Un total de 18 stand ofertarán 3.000 viviendas desde este viernes y hasta el domingo. 'Reside'18' este viernes y sábado de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y el domingo entre las 11.00 y las 15.00 horas.

Se trata de un piso de más de 100 m2 de nueva construcción, dotado de plaza de garaje y trastero, con tres habitaciones y unas nuevas calidades a un nivel medio-alto o muy alto si se compara con lo que había hace unos años.

La demanda, ha explicado Hernández, se centra mayoritariamente en viviendas de tres dormitorios, en el 85 por ciento de los casos; el 8 por ciento buscan áticos y el 5 por ciento chalet.

La edad del demandante oscila entre los 35 y los 45 años y suele ser un público "objetivo, solvente y exigente" que busca, con carácter mayoritario, en la zona de mayor expansión de Murcia, como es Juan de Borbón y Juan Carlos I, y un precio que ronda los 180.000 euros.

Dado el carácter regional de la feria, que abre sus puertas en el hotel NH Amistad de la capital murciana, se ofertarán también viviendas en la costa, en San Pedro y Playa Honda, cuyo precio oscila entre los 110.000 y los 200.000 euros; además de viviendas de segunda mano de alrededor de 70.000 euros.

Hernández ha dejado claro que "la oferta de vivienda de la feria anterior no se repetirá, ya que venimos con un producto totalmente diferente". Mientras que en ediciones, la feria estuvo centrada en viviendas de segunda mano, este año "vuelve esa promoción inmobiliaria de obra nueva".

Y es que, ha destacado, si en el año 2013 la compraventa de viviendas se situó en 9.500 unidades, tanto de obra nueva como de segunda mano, en 2018 asciende a 18.000, "una diferencia importante que refleja el auténtico boom" que se registra en el sector.

Además, ha indicado que la compraventa de obra nueva "no aparece en las estadísticas porque ahora se están suscribiendo los contratos privados que no pasarán a los registros hasta dentro de 18 ó 24 meses, cuando se firme ante notario". "A día de hoy se están cerrando numerosas operaciones sobre plano que aún no se están contabilizando", ha insistido.

Igualmente, ha apuntado que en los próximos meses "entendemos que se debe de ir hacia un desarrollo sostenible del sector, ya que vemos que hay una demanda insatisfecha".

Los retos del sector pasan por "una mayor disponibilidad del suelo y atender al acceso al mercado de vivienda de los jóvenes, que entendemos que volverán a comprar obra nueva y ayudarlo en cuanto a la financiación".

Entre las firmas que han confirmado su presencia en este certamen, organizado de forma conjunta por Apirm y la agencia Noved, figuran Grupo Baraka, Básico Homes, Condestable, GoDreams, HG Patrimonial, Hijos de Paco Lanas, Iberdrola Inmobiliaria, Inmobiliaria Esperanza, Ikea, Inproe, Joaquín Cárceles, Kull Design, TM Grupo Inmobiliario, Pinatar Arena Real Estate, Profusa, Solvivienda, TCG Inmobiliaria, Viventa y Zafer Inmobiliaria. La Comunidad también contará con un espacio propio, así como Apirm.

Preguntado por la decisión del Tribunal Supremo de revisar la sentencia sobre a quién corresponde pagar el impuesto de las hipotecas, los promotores inmobiliarios han subrayado que no lo han notado, ya que los clientes con los que trabajan "compran viviendas de obra nueva y obtendrán su financiación en un año; son promociones que no se han iniciado y lo que les preocupa es que terminemos bien su vivienda".