El Miteco esperará al pronunciamiento del Supremo para actualizar las reglas de explotación del Tajo-Segura

MURCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha condicionado la actualización de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura a la resolución de los procesos judiciales abiertos porque "la toma de decisiones debe de respetar los tiempos y los calendarios".

Tras ser preguntado por la presentación de un recurso contencioso-administrativo por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha ante la "inacción" del Gobierno central, Morán ha optado por guardar "prudencia" ante un proceso que ha tildado de "complejo".

Ha reconocido el ejercicio de las competencias autonómicas aunque ha precisado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) "no puede ignorar que en un proceso judicializado" los plazos dependen de los tribunales.

En este sentido, ha avanzado que el Miteco está a la espera de la resolución de las dos sentencias aún sobre la mesa para "desplegar la competencia que le corresponde en la ejecución de la planificación hidrológica".

El secretario de Estado ha rechazado así la fijación de un horizonte temporal inmediato ya que "sería tanto como en estos momentos dar por supuesto cuál va a ser el sentido de las sentencias", lo que ha calificado de "temerario".