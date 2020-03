Molina de Segura invita a los ciudadanos a escribir entre todos una narración colectiva, la Novela viajera

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura invita a escribir entre todos los ciudadanos interesados una obra colectiva, la Novela viajera.

La iniciativa está recogida en el programa '#CulturaenCasa', puesto en marcha por la Concejalía de Cultura durante el confinamiento domiciliario decretado por el estado de alarma para evitar la propagación del COVID-19.

Desde dicha Concejalía se invita, a aquellos que lo deseen, a aportar 4 ó 5 líneas de su propia cosecha a una novela escrita en común que ya está en marcha. Sigue en '@Cultura_Molina' con '#NovelaViajera' y únete como escritor a esta novela colectiva.

Hasta el momento, con la participación sucesiva de cinco personas, la novela empieza así: "Siéntete como en tu casa para que yo pueda sentirme como en la mía. Era la frase que solía decir a mis invitados cuando llegaban a casa. Lo pensaban un momento, sonreían y asentían con la cabeza. Era un truco que funcionaba casi siempre (sin esperar a que llegara el vino con la cena), pues aún con personas cercanas, traspasar el umbral de la casa de otra persona es como entrar en un templo desconocido".

"Pero quizá eso era lo que me asombraba. Entrar en aquel salón y descubrir esas pequeñas cosas que formaban parte de su vida. Los cuadros, las plantas y, apilados, un montón de libros que escondían en su parte trasera un pequeño álbum de fotos, que a su vez salvaguardaba un jarrón lleno de orquídeas. Tenía gracia, pero los mejores recuerdos que tengo de aquel hogar son en torno a otro puñado de recuerdos. Hasta que en una fotografía encontré una imagen que me era familiar, y me vi a mi mismo, en otro tiempo y espacio, con gentes que apenas recordaba, pero que formaban parte de otra vida mía", continúa.