Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero o Estelina Quinatoa, entre las escritoras ecuatorianas en La Mar de Letras

Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero o Estelina Quinatoa, entre las escritoras ecuatorianas de La Mar de Letras - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

La sección literaria del festival La Mar de Músicas, conocida como La Mar de Letras, se celebrará desde este lunes al 21 de julio dedicada íntegramente a las mujeres ecuatorianas que protagonizaron la gran ola migratoria de finales de los 90, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

El director del festival, Eugenio González, ha destacado que el evento reunirá a algunas de las voces más sobresalientes de la literatura y la creación contemporánea de este país para analizar su identidad desde perspectivas históricamente menos visibles, como la experiencia de las creadoras afroecuatorianas, indígenas o migrantes.

Todos los encuentros se realizarán en la sala de ceremonias del Palacio Consistorial, salvo el recital poético que se desarrollará en el Parque Cornisa del Teatro Romano.

La programación, coordinada por Belén Rosa de Gea, arrancará este lunes, a las 20.00 horas, con un diálogo sobre la proyección internacional de la literatura ecuatoriana entre Gabriela Alemán y Mónica Ojeda, quienes comparten el reconocimiento de haber formado parte de la selección Bogotá39 del 'Hay Festival', acompañadas por Manuel Madrid, jefe de Sociedad y Cultura de La Verdad.

El martes 14 de julio, a las 11.30 horas, la antropóloga Estelina Quinatoa, galardonada con el Premio Nacional Eugenio Espejo 2024, ofrecerá la conferencia 'Guardando la memoria en la Mitad del Mundo: identidad y patrimonio en Ecuador'.

Ese mismo día, a las 20.00 horas, se iniciará el encuentro 'Voces migrantes' con las novelistas María Fernanda Ampuero y Natalia García Freire, acompañadas por el escritor Carlos Castán.

Asimismo, las citas continuarán el miércoles 15 de julio a las 20.00 horas con un diálogo sobre cartografías literarias ligadas a la experiencia afroecuatoriana y andina entre Yuliana Ortíz Ruano y Mafe Moscoso, junto a la investigadora María Teresa Vera-Rojas.

El jueves 16 de julio, a las 11.30 horas, se debatirá sobre los pulsos poéticos generacionales con Bernardita Maldonado y Leira Araújo-Nieto, bajo la moderación de Fran Garcerá.

Las actividades de esa jornada se completarán por la noche, a las 21:00 horas, con un recital poético nocturno bajo la dirección escénica de Lara López en el Parque Cornisa del Teatro Romano, que contará con las poetas invitadas y la guitarra de José Antonio Aarnoutse interpretando piezas del cancionero popular ecuatoriano.

Finalmente, el viernes 17 de julio, a las 11.30 horas, se ha programado un encuentro poético con Lara López y Marisa López Soria, acompañadas por Manuel Madrid.

La sección literaria se cerrará el martes 21 de julio, a las 11.30 horas, con la presentación del volumen colectivo 'Vanguardia, jaleo y duende. Música española en el siglo XXI' junto a José Manuel Gómez 'Gufi', Lara López y Juan de Dios García.