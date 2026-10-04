Moreno (PSRM): "El Gobierno regional estuvo desaparecido mientras la Región de Murcia se inundaba"

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Fernando Moreno - PSRM

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Moreno, ha denunciado que el Gobierno regional "estuvo desaparecido" y no activó el dispositivo de gestión y coordinación de medios ante el riesgo de inundaciones, "dejando desprotegida a la ciudadanía y a los propios efectivos que actuaron ante la emergencia".

"Es especialmente grave que, con el Plan Inunmur activado en nivel 1 por el aviso rojo de AEMET y el aviso hidrológico rojo de la Confederación Hidrográfica del Segura, el Gobierno regional y el presidente López Miras estuvieran desparecidos y no garantizaran una estructura clara de mando y coordinación del personal interviniente", ha declarado.

Moreno ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista exigirá explicaciones al Gobierno de López Miras en la Asamblea Regional, por la gestión realizada durante el episodio de lluvias del pasado viernes, que sigue activo actualmente y, especialmente, "por la falta de constitución del Puesto de Mando Avanzado en el Área Base, que hubiera permitido la coordinación de los grupos de intervención".

También por la inexistencia de una unidad de mando y coordinación del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) durante la activación del Plan Inunmur en nivel 1, como ya denunciaron los mandos de Consorcio que sucedería.

"Con respecto a la organización y coordinación de los medios del Consorcio y los que les son atribuidos en el Plan Inunmur, estamos hablando de unos medios fundamentales para organizar los recursos y tomar decisiones operativas en una situación de emergencia. Sin embargo, los bomberos tuvieron que improvisar y tomar decisiones a título personal sobre dónde desplazar efectivos y cómo atender las distintas situaciones que se estaban produciendo", ha detallado.

"Es increíble que, en esta Región, con un aviso rojo por inundaciones, los profesionales que están sobre el terreno tengan que resolver por su cuenta cómo organizar los recursos porque no existe una unidad de mando y coordinación donde puedan asumir esa responsabilidad. Es otro ejemplo de la dejadez e inacción del presidente López Miras que un día nos va a salir muy cara", ha añadido Moreno.

Según la información trasladada al Grupo Parlamentario Socialista, durante la jornada del viernes se produjeron además cambios de turno en los mandos del CEIS en pleno episodio de emergencia, dejando a los efectivos que entraban de guardia la responsabilidad de afrontar una situación que ya estaba adquiriendo una especial gravedad.

"En Los Alcázares se había advertido de la especial vulnerabilidad del municipio y, aun así, las decisiones preventivas no llegaron cuando tenían que llegar. No se puede esperar a que la situación esté afectando de lleno a la población para actuar", ha señalado el diputado socialista.

Moreno ha puesto el foco, precisamente, en la falta de previsión del Gobierno regional que, pese a los avisos, solo suspendió la actividad educativa en varios municipios, entre ellos Los Alcázares, Cartagena, San Javier, Torre Pacheco y San Pedro del Pinatar, cuando la situación ya era peligrosa y desaconsejaba los desplazamientos en la zona.

"¿Dónde estaba López Miras durante los momentos más complicados del aviso rojo? ¿Por qué no se tomaron con suficiente antelación todas las medidas preventivas necesarias?", ha cuestionado.

Para el diputado socialista, lo ocurrido en Los Alcázares, los problemas de coordinación y la falta de una unidad de mando para los bomberos "tienen que explicarse", puesto que "lo que iba a suceder ya fue advertido por los Sargentos Jefes de Parque hace ya bastantes meses, sin que el Sr. Ortuño haya atendido estas peticiones, conformado mesas de trabajo o tomadas medidas al respecto".

"El Gobierno de López Miras no puede limitarse a enviar mensajes a la población cuando la emergencia ya está encima. Su obligación es garantizar previamente que todos los servicios públicos están preparados, coordinados y con una cadena de mando perfectamente definida para actuar", ha reclamado.

"Por fortuna, una vez más, la profesionalidad de los bomberos- a los que López Miras maltrata sin medios ni efectivos suficientes- y su vocación de servicio público, que va más allá del deber, los llevó a improvisar, por su propia cuenta, una coordinación de medios y personal que resultó acertada. Pero no era su responsabilidad hacerlo, era de un Gobierno regional que no estuvo a la altura con un presidente, López Miras, que estuvo desaparecido durante toda la emergencia. Esta Región merece más", ha concluido el diputado socialista.