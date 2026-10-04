Moreno (PSRM) recuerda que la CHS ha licitado por casi 7 millones la revisión de 29 presas y 11 balsas

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Moreno, ha contestado al diputado del PP Jesús Cano que "al PP de la Región de Murcia le encanta malgastar el dinero público en cosas inútiles, pero nosotros gestionamos de otra manera".

Moreno ha explicado que "el PP pretende vender que no se está revisando el estado de las presas cuando la Confederación Hidrográfica del Segura ya ha licitado por casi 7 millones de euros la revisión general de seguridad de 29 grandes presas y 11 balsas".

El diputado socialista ha detallado, además, que el MITECO ha adjudicado 1,72 millones de euros para el mantenimiento, conservación y explotación de siete presas de la cuenca, con actuaciones de vigilancia, conservación y corrección de deficiencias y ha ampliado también el mantenimiento de otras cinco presas -Ojós, Mayés, Algeciras, Crevillente y La Pedrera- con otros 1,51 millones de euros.

"Además, el Estado está destinando millones de euros al mantenimiento, conservación, vigilancia y explotación de estas infraestructuras. Por tanto, ¿qué quiere exactamente Jesús Cano? ¿Que se vuelva a pagar a una empresa externa para hacer un trabajo que ya realizan los técnicos de la Administración?", ha preguntado.

El diputado socialista ha sido tajante: "¿No se fía el PP de los funcionarios públicos? ¿Quiere poner en duda su profesionalidad? ¿O lo que quiere es contratar a una empresa de amiguetes para duplicar el trabajo y volver a gastar dinero público?".

"No pueden decir que no hay información y transparencia porque la vicepresidencia primera de la Junta de Gobierno de la CHS recae en el consejero de Agricultura del Gobierno regional, Joaquín Buendía. ¿Qué pasa? ¿Que su consejero no se entera o que no traslada esa información al Gobierno regional?", cuestiona Moreno.

En este sentido, ha recordado que "el Partido Popular de la Región de Murcia tiene una larga experiencia en proyectos millonarios que acabaron suponiendo un enorme coste para las arcas públicas", y ha citado "la desaladora de Escombreras, el aeropuerto de Corvera, el parque Paramount o la autopista Cartagena-Vera".

"Nosotros gestionamos de otra manera. No queremos auditorías para hacer lo que ya se está haciendo. Queremos que el dinero se invierta en lo que realmente protege a los ciudadanos: mantenimiento, prevención y nuevas infraestructuras donde sean necesarias", ha señalado.

Así, ha preguntado a Cano: "si conoce una presa concreta que tenga un problema de seguridad, que diga cuál es, qué problema tiene y qué riesgo existe. Pero que no lance una sospecha general sobre todas las presas de la cuenca del Segura".

"Las presas no son del PSOE ni del PP. Son infraestructuras que protegen a los ciudadanos. Y su seguridad no puede utilizarse como arma de confrontación política", ha afirmado.

Moreno también se ha referido a la propuesta de una auditoría externa: "Ya que Jesús Cano quiere contratar una consultora para revisar el trabajo de los técnicos públicos, podría explicar quién quiere que haga esa auditoría. ¿Incluso Tempori Parce, la empresa de consultoría administrada por el expresidente del PP condenado Pedro Antonio Sánchez?".

"Lo que necesita esta Región no son más informes ni más ocurrencias. Necesita que las infraestructuras se mantengan, que los proyectos avancen y que las obras se ejecuten", ha concluido.