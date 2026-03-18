La mortalidad cae un 4,5% en la Región en las nueve primeras semanas de 2026

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MADRID/MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha registrado 2.401 defunciones en las nueve primeras semanas de 2026, un 4,5% menos que en el mismo periodo de 2025, según ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, la estimación de fallecimientos en ese mismo periodo asciende a 88.816, un punto menos que las registradas en el mismo periodo del año anterior.

Por edad y sexo, el número de varones fallecidos en las primeras nueve semanas del año fue de 9.519 y de 18.557 el de mujeres. Entre los 85 y 89 años fallecieron 7.268 hombres y 8.691 mujeres y entre los 80 y 84 años murieron 6.916 hombres y 5.667 mujeres. De entre 70 y 79 años la cifra de fallecidos varones fue de 9.996 y el de mujeres de 6.133.

Del total de fallecidos, 15.616 se registraron en Andalucía; 13.102 en Cataluña; 9.656 en la Comunidad Valenciana; 9.640 en la Comunidad de Madrid; 6.782 en Galicia; 5.652 en Castilla y León; 4.712 en el País Vasco; 4.059 en Castilla-La Mancha; 3.653 en Canarias; 2.721 en Aragón; 2.679 en Asturias; 2.401 en Murcia; 2.387 en Extremadura; 1.807 en Baleares; 1.236 en Cantabria; 1.220 en Navarra y 628 en La Rioja.