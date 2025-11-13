Un motorista sufre heridas graves al caer en la calzada en Águilas

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de mediana edad ha resultado con heridas graves al sufrir un accidente de tráfico con su motocicleta esta pasada madrugada en la localidad de Águilas, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro se ha registrado sobre las 3.20 horas en el kilómetro 27 de la RM-11, sentido Lorca, cuando, por causas que se desconocen, un motorista ha caído en la calzada.

Como consecuencia, ha resultado con heridas graves, por lo que ha sido trasladado al hospital Rafael Méndez de Lorca.