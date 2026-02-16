Moyca lanza 'La buena uva', una campaña que convierte lo cotidiano en identidad de marca

Imagen de la campaña de Moyca 'La buena uva' - PORTAVOZ

MURCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Moyca, empresa especializada en uva de mesa sin semillas, ha presentado la campaña 'La buena uva', con la que busca afianzar su posicionamiento como marca líder en su ámbito y consolidarse como opción preferente para el consumidor final.

La campaña está conformada por diferentes piezas audiovisuales, que se irán publicando a lo largo del año, en las que se utiliza el humor y un tono cercano para reforzar la idea de las uvas de Moyca son "un snack sabroso, sano y saludable apto para cualquier situación y momento del día", según informaron fuentes de Portavoz en una nota de prensa.

En las diferentes historias, personajes de todo tipo se enfrentan a situaciones de conflicto o estresantes de la vida cotidiana que les generan 'mala uva', un sentimiento negativo que solucionan al consumir 'uva de la buena'.

La campaña, que se ha presentado hoy, está acompañada de una estrategia de difusión que incluye su distribución online a través de diferentes canales de comunicación.

El CEO de Moyca, Antonio Domene, ha subrayado que "esta acción creativa permite trasladar al público una forma distinta de entender el consumo de fruta, vinculada al disfrute, la cotidianeidad y el bienestar, al tiempo que refuerza el reconocimiento de la compañía más allá de los puntos de venta en los que nos encontramos".

REFERENCIA INTERNACIONAL

'La buena uva' es una campaña que seguirá impulsando el valor de una compañía con una sólida trayectoria en los mercados internacionales. Su actividad se apoya en la innovación varietal, el control integral del proceso productivo y una apuesta constante por la calidad y la mejora continua que les ha permitido tener una fuerte presencia internacional.

En concreto, la firma distribuye uva los 365 días del año en todos los continentes gracias a un catálogo varietal de más de 50 referencias que responden a todas las demandas del consumidor, consolidando su posición como operador de referencia dentro del sector.