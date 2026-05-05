Mucho Más Mayo acercará las artes vivas a Cartagena este fin de semana

'Wild' De Motionhouse - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El festival Mucho Más Mayo regresa este 2026 a las calles y espacios culturales de Cartagena para conmemorar su vigésimo aniversario acercando las artes vivas al público del municipio. El evento organizado por el Ayuntamiento de Cartagena se celebrará del 7 al 10 de mayo con una amplia programación que combina producciones propias, la presencia de artistas internacionales de vanguardia y una apuesta firme por el talento local a través de su emblemático container, según han informado desde el Consistorio.

Bajo el lema 'Contra la indiferencia', esta edición se erige como un espacio de resistencia activa para reconectar con el sufrimiento humano y la degradación del entorno natural. Este MMM 2026 invita a los creadores a sacudir la pasividad del espectador mediante la emoción en intervenciones artísticas que trascienden lo estético; una poderosa convocatoria para recuperar la sensibilidad y volver a mirar el mundo de una manera diferente.

PRODUCCIONES PROPIAS: MARCO CANALE Y FITO CONESA

El festival Mucho Más Mayo lidera la creación contemporánea con nuevas producciones. Entre ellas se encuentra la de Marco Canale, el artista argentino presentará 'La velocidad de la luz' el 8 y 9 de mayo, a las 18.30 horas, en la plaza Héroes de Cavite. Una pieza de teatro comunitario construida con las vivencias de más de 40 personas mayores de la ciudad, que incluye un recorrido en barco por lo que requiere inscripción previa en www.muchomasmayo.cartagena.es

El artista cartagenero Fito Conesa regresa a sus raíces con 'Anoxia, naumaquia coral'. Será el encargado de la performance inaugural el 7 de mayo a las 20.30 horas, que cuestiona la relación con el Mar Menor frente a la crisis climática y en la que participará la Agrupación Musical Sauces y la soprano Claudia Schneider. Además, presenta Caliu, una retrospectiva en el Palacio Consistorial y el CIM que busca el "calor del fuego" tras la ceniza contra el olvido.

ESCENA INTERNACIONAL Y NACIONAL: DE LA EMOCIÓN A LA ACROBACIA

Durante el festival, Cartagena recibirá a figuras clave de la escena europea y británica con propuestas que fusionan el riesgo físico y el mensaje social. En concreto se trata de Motionhouse, que presentará 'WILD' los días 8 y 9 de mayo, a las 20.00 horas, en la explanada del Puerto, un despliegue de danza vertical y acrobacias que explora la desconexión humana en la vida urbana.

También Hippana Maleta que analizará el ritmo del tiempo y la evolución de la marcha humana con su pieza de circo contemporáneo, titulada 'Runners'. Será el viernes 8 y sábado 9 de mayo, a las 22.00 horas en la plaza Cartagenas del Mundo, en la explanada del Puerto.

El Conde de Torrefiel ofrecerá una experiencia performativa, titulada 'Yo no tengo nombre', donde la naturaleza toma la palabra para interpelar al ser humano actual. La cita será el 8, 9 y 10 de mayo, de 17.00 a 22.00 horas, en la explanada del Puerto.

Por último, Elsa Moreno compartirá un recital poético performativo sobre el verbo in-manecer el 8 de mayo, a las 20.00 horas, en el Molinete.

Además, para conmemorar las dos décadas de vida del festival el Casino Social Club propone el evento 'Desaceleracionismo' la noche del sábado 9 de mayo en el Restaurante Mare Nostrum.

CONTAINER MUCHO MÁS MAYO

Ubicado en la plaza José María Artés, el Container MMM se consolida como el laboratorio artístico del festival. Diseñado por arquitectos de la UPCT, contará con una intervención gráfica de Art Mateo y una programación diversa, la mayoría con inscripción previa, que incluye charlas con el fotoperiodista Manu Brabo, dentro del programa de Cartagena piensa, conciertos de NoName y Helio, laboratorios de investigación con los colectivos Jarana y Bestiaparda; así como una propuesta artística-culinaria con el Colectivo Onda Común.

El espacio dedicado a talleres y charlas incluye propuestas como 'Leer la guerra', una muestra de relatos inspirados en la obra del fotoperiodista Manu Brabo, quien participará el 7 de mayo, a las 19.00 horas, con la colaboración de Cartagena Piensa, en la iniciativa 'Contar la guerra en tiempos del terraplanismo', donde el ganador del Premio Pulitzer de fotoperiodismo reflexionará sobre la evolución de la fotografía documental.

También habrá talleres de investigación artística y culinaria con el colectivo Onda Común, cerámica experimental con Álvaro Garrido, creación colectiva con Camino Rosique, reinterpretación de la loza cartagenera con Catarsis Estudio, y actividades sobre patrimonio gráfico e ilustración en vivo a cargo del colectivo Jarana.

Las propuestas escénicas que se verán en el container incluyen 'Frágil como una bomba', de Estela Santos, que se realizará el 8 de mayo, a las 20.30 horas, una experiencia participativa que mezcla techno, texto y movimiento. Ya el 9 de mayo, a las 18.00 horas, se realizará 'Escucha Cartagena', del colectivo BestiaParda, una invitación a reconectar con el paisaje sonoro urbano desde una mirada crítica y ecológica.

Además, durante todo el festival, el container será un espacio para la ciudadanía, ya que se realizarán visitas escolares por la mañana, encuentros con artistas y actividades comunitarias. De esta manera, esta programación refuerza la vocación del Festival MMM de acercar la cultura contemporánea al espacio público y fomentar la participación ciudadana.

Todas las actividades del festival, como viene siendo habitual, son gratuitas, pero algunas de ellas requieren inscripción previa en la web del festival www.muchomasmayo.cartagena.es