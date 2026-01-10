Muere un hombre en plena calle tras ser encontrado con síntomas de asfixia en San Pedro del Pinatar

MURCIA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencia no han podido salvar la vida de un hombre, de entre 45 y 50 años, que ha sido encontrado en la calle con síntomas de asfixia en San Pedro del Pinatar.

A las 12.04 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' recibía una llamada informando del hallazgo de un hombre, de entre 45 y 50 años de edad, que se encontraba boca abajo en la calle Gabriel Cañadas, en el citado municipio. Según indicó el llamante, el hombre sangraba por la nariz, presentaba signos de asfixia y comenzaba a estar amoratado.

Hasta el lugar se desplazaron una patrulla de la Policía Local de San Pedro del Pinatar y una Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061. A la llegada de los agentes, el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Posteriormente, a la llegada del personal sanitario del 061, únicamente se pudo certificar el fallecimiento de la víctima. Ante estos hechos, se solicitó la presencia de la Guardia Civil para hacerse cargo de las diligencias judiciales correspondientes.