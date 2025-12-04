La Muestra de Artesanía de Navidad de la Región amplía el número de actividades y congrega a más de 100 estands

La Muestra de Artesanía de Navidad de la Región - CARM

MURCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La edición número 41 de la Muestra de Artesanía de Navidad de la Región de Murcia, situada como cada año en el Paseo Alfonso X el Sabio de Murcia, ha incrementado el número de actividades, talleres y demostraciones.

La ampliación del programa incluye talleres de cerámica y quesos, demostraciones de producto y de la Escuela de Arte, así como con talleres de elaboración de mermeladas; tatuajes de pintura; adornos navideños; galletas; chocolate; serigrafía; pirograbado; pan o encuadernación, entre otros, según han informado fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

"Hemos reforzado el número de actividades, talleres y demostraciones, acercando aún más los oficios artesanos a la ciudadanía y creando un espacio vivo, dinámico y participativo en pleno centro de Murcia", ha destacado la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

Por su parte, el conjunto de la muestra reunirá a un total de 101 expositores en los que los visitantes podrán encontrar productos gastronómicos como miel, embutidos, empanadillas, cerveza, vinos, quesos, confitería, panadería, conservas, mazapán y dulces de Navidad; belenes; bisutería; bordados; además de disciplinas manufactureras como la encuadernación, joyería, juguetes, marroquinería, metal artístico, figuras de belén, trabajos con papel y cartón, muñecas, pintura, dibujo, plata, trajes regionales, piedra o vidrio, entre otros.

Además, la música amenizará el paseo por las casetas con pequeños conciertos en el estand institucional, incluido el concierto navideño de las hermanas de los pobres y el Coro de niños del Colegio María Maroto.

"Hay que destacar el esfuerzo y la dedicación de los más de 100 artesanos que participan este año, representando oficios que son patrimonio vivo de nuestra Región", ha apuntado la consejera, quien ha afirmado que "la labor artesanal no solo preserva tradiciones técnicas, sino que también impulsa innovación, identidad cultural y desarrollo económico local".

"La muestra volverá a ser un espacio referente para apoyar el trabajo de los artesanos de la Región de Murcia, poniendo en valor oficios tradicionales que continúan vivos gracias al esfuerzo de cientos de profesionales", ha añadido López Aragón.

Las casetas permanecerán abiertas todos los días hasta el próximo 5 de enero, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre, el mercadillo abrirá hasta las 14.00 horas; mientras que los días 25 de diciembre y 1 de enero, estará cerrado.