La muestra 'Al compás del objetivo (1989-2022)' transforma la arquitectura en experiencia estética

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha inaugurado hoy en la Sala Caballerizas de los Molinos del Río la exposición 'Fotografías de Joaquín Bérchez. Al compás del objetivo (1989-2022)', una propuesta artística que permanecerá abierta al público entre el 12 de septiembre y el 31 de diciembre.

La exposición reúne una selección de imágenes capturadas en distintas ciudades de Europa y América entre ellas Córdoba, Valencia, Murcia, Roma, Venecia, Lisboa, Nueva York, Ciudad de México y Salvador de Bahía, que revelan la riqueza y diversidad del patrimonio arquitectónico desde una mirada única.

Esta muestra, organizada en colaboración con el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, se enmarca en la programación del XXV Congreso Nacional del Comité Español de Historia del Arte (CEHA), que se celebrará del 30 de septiembre al 3 de octubre en la ciudad de Murcia bajo el lema 'Prisca novissima exaltat et amor' - ensalzar y amar lo antiguo y lo nuevo-, con motivo del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad.

La propuesta expositiva ofrece así un diálogo entre el saber académico y la mirada artística, entre el rigor documental y la subjetividad creativa. Al mismo tiempo, convierte al patrimonio en un recurso vivo para la reflexión estética, cultural y simbólica, subrayando el papel del arte como herramienta de pensamiento crítico y de transformación del entorno urbano.

Joaquín Bérchez, historiador del arte especializado en arquitectura renacentista y barroca, ha desarrollado a lo largo de más de 30 años un lenguaje visual singular, en el que destacan la fragmentación deliberada, la precisión de la luz natural, la composición minuciosa y el color como recurso expresivo. Sus fotografías buscan transformar los edificios en objetos de contemplación y análisis, invitando al espectador a redescubrir la arquitectura desde perspectivas inéditas.