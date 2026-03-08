Una mujer de 26 años recibe un disparo con un arma de aire comprimido en Abarán (Murcia)

MURCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 26 años ha recibido un disparo de un arma, al parecer de aire comprimido, en una barriada del municipio de Abarán. Según confirma a Europa Press la Guardia Civil, el arma no era de fuego como inicialmente se había informado y su estado no reviste gravedad.

La Benemérita, que está llevando a cabo la investigación, explica que el suceso se ha producido, sobre las 8.00 horas, en el barrio San José Artesano de la población murciana. Al parecer tras una discusión, la mujer ha recibido un disparo de una escopeta de balines o perdigones.

La información facilitada por el '1-1-2', basada en la llamada de emergencia recibida, hablaba de la participación de cuatro personas en la citada agresión, aunque este extremo no ha sido confirmado por el Instituto Armado.

Una vez la mujer ha recibido el disparo, hasta el lugar se han desplazado una patrulla de Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061. Precisamente, la Benemérita, que ha sido la primera en llega, ha sudo la que solicitaba la ambulancia, que ha trasladado a la herida al Hospital Lorenzo Guirao de Cieza.