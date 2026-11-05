Mula reclama a la Comunidad una "mejora urgente" de los horarios y conexiones de la línea Murcia-Caravaca

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MULA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mula ha reclamado a la Comunidad Autónoma una mejora del servicio de transporte público de la línea Murcia-Caravaca, que presta servicio al municipio y sus pedanías, ante las quejas ciudadanas por las deficiencias en los horarios, las frecuencias y las conexiones, según sostiene el Consistorio muleño.

Desde el Ayuntamiento sostienen que la oferta actual no responde a las necesidades de la población y dificulta los desplazamientos por motivos laborales, educativos, sanitarios y personales, especialmente para los vecinos de las pedanías, que dependen de este servicio para acudir a sus puestos de trabajo, centros educativos o citas médicas.

El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, ha denunciado que las escasas combinaciones y la falta de horarios adecuados generan problemas de conciliación laboral y familiar.

"No podemos seguir teniendo un transporte público que no responde a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Estamos hablando de personas que necesitan desplazarse para trabajar, estudiar o acudir a una cita médica y que encuentran enormes dificultades por unos horarios y conexiones completamente insuficientes, sobre todo en nuestras pedanías. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda en la Región de Murcia", ha señalado.

El Ayuntamiento insiste en la necesidad de revisar y actualizar el convenio y la planificación del servicio para adaptarlos a las necesidades actuales de los municipios de la comarca del Río Mula. Según el Consistorio, estas reivindicaciones se han trasladado en anteriores ocasiones a la Administración regional, sin que hasta ahora se hayan adoptado soluciones suficientes.

El Gobierno local ha anunciado que continuará exigiendo a la Consejería de Fomento e Infraestructuras un transporte público que considera "digno, eficiente y adaptado a las necesidades de la ciudadanía" y que garantice la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia.