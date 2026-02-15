La Muralla del Sol de Murcia, que cuenta con protección BIC, entra en su fase final para su recuperación patrimonial

Uno de los elementos más destacados de la intervención es la instalación de una cortina de vidrio, que permite compatibilizar la protección del conjunto con su contemplación desde distintos niveles del aparcamiento - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Muralla del Sol, uno de los vestigios más relevantes del pasado medieval de la ciudad, entra en su fase final de recuperación y protección patrimonial, culminando un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Murcia en el marco de su modelo de ciudad basado en la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico.

La vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha destacado que "uno de los elementos clave de nuestro modelo de ciudad impulsado por el alcalde Ballesta y también de nuestra gestión en el día a día es la recuperación, la protección y la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico", subrayando que el Consistorio se encuentra ya "afrontando la fase final de las obras de rehabilitación de la Muralla del Sol en un enclave único que supuso antaño una de las entradas principales a la Madina".

Este tramo de muralla islámica, situado en el aparcamiento subterráneo de la Glorieta de España y construido en el último cuarto del siglo XII, formaba parte del sistema defensivo vinculado a la antigua Puerta del Sol, demolida en el siglo XIX. El conjunto está compuesto por un torreón o bastión defensivo con saeteras s y dos lienzos de antemuralla, conformando un espacio fortificado de gran valor histórico y arqueológico.

Durante los trabajos se han llevado a cabo actuaciones de limpieza integral de los paramentos, consolidación estructural, cosido de fisuras, reparación de intersticios y aplicación de tratamientos protectores y preventivos. "Unos vestigios que han sido protegidos gracias a diferentes trabajos, sobre todo de limpieza, consolidación y tratamientos preventivos", ha explicado Rebeca Pérez.

Uno de los elementos más destacados de la intervención es la instalación de una cortina de vidrio, que permite compatibilizar la protección del conjunto con su contemplación desde distintos niveles del aparcamiento, "que permite disfrutar de estos elementos a diferentes niveles, al tiempo que se garantiza su protección mediante un sistema de ventilación cruzada que evita la condensación", ha señalado la vicealcaldesa.

La actuación, que ha supuesto una inversión cercana a los 120.000 euros, finalizará a lo largo de los próximos días y permitirá aislar la muralla del ambiente agresivo propio de un aparcamiento subterráneo, evitando problemas de humedad, suciedad o deterioro y reforzando su conservación a largo plazo.

La Muralla del Sol cuenta con protección como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de monumento, y se encuentra catalogada en el Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico (PECHA), garantizando que todas las actuaciones respetan las características originales de los restos arqueológicos.

Este proyecto se enmarca dentro de la estrategia municipal de recuperación del patrimonio medieval con el objetivo de reconciliar a la ciudad con su historia y transmitir este legado histórico no solo intacto, sino enriquecido, a las futuras generaciones.