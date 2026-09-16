Murcia acogerá dos de los conciertos de presentación del nuevo trabajo de Arde Bogotá

Archivo - El grupo musical Arde Bogotá durante su actuación en el Mad Cool 2026 - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Murcia acogerá dos de los conciertos de presentación de 'Manufacturas del Club de la Gente Sola', el tercer trabajo de Arde Bogotá. La Sala Mamba! será la encargada de albergar dos de lo que la banda cartagenera ha llamado 'Hervideros' los días 11 y 12 de diciembre.

Las demás ciudades serán Vigo (29 de octubre- Hall Auditorio Mar de Vigo), Gijón (30 de - Gijón Arena), Granada (5 de noviembre- Industrial Copera), Málaga (6 de noviembre- París 15), Madrid (26 y 27 de noviembre- La Riviera), Valencia (3 de diciembre- Palau Alameda) y Alicante (4 de diciembre- Marmarela).

"Hervideros nace del deseo de presentar el disco en comunión con su público, reduciendo al mínimo la distancia entre unos y otros", han informado desde Raw Music. Inspirado en las Boiler Room de la electrónica, el formato lleva esa proximidad al universo de Arde Bogotá: aforos limitados, la banda rodeada de público y un espacio en el que la emoción de las nuevas canciones se contagie.

La propuesta conecta directamente con Manufacturas del Club de la Gente Sola, un trabajo que habla del aislamiento y de la distancia entre personas que pierden la capacidad de sentir. Hervideros será justo lo contrario: una olla a presión en la que volver a encontrarse y construir esas canciones juntos.

Para hacerlo posible se han escogido salas de ocho ciudades cuyas características permiten montar este espectáculo y acercar banda y público hasta prácticamente borrar sus límites. La gira pasará por Vigo, Gijón, Granada, Málaga, Madrid, Valencia, Alicante y Murcia.

Las entradas se pondrán a la venta exclusivamente en formato físico en las taquillas de cada sala el próximo 23 de septiembre a las 17.00 horas, con un máximo de dos entradas por persona. Cada ticket incluirá un código para registrar la entrada, un paso que permitirá reclamarla, en caso de pérdida, deterioro o extravío. Durante ese registro, además, se podrá indicar si se quiere optar a vivir el concierto desde el propio escenario, rodeando a Arde Bogotá.

Las plazas sobre el escenario serán limitadas y, si hay más solicitudes que plazas disponibles, se sortearán en los días previos a cada concierto.