Murcia acogerá en mayo el congreso Smart City Talent, dentro de la programación del Tour del Talento

Presentación del congreso Murcia Smart City - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Murcia acogerá el congreso Murcia Smart City Talent que se celebrará el próximo 27 de mayo en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas. La cita contará con ponentes de primer nivel como Marc Vidal, Toni Nadal y Emilio Duró.

El evento se enmarca en la programación del Tour del Talento, que convertirá a la ciudad, del 23 al 31 de mayo, en el epicentro nacional del talento joven. Murcia Smart City Talent reunirá a expertos, instituciones y profesionales para analizar los retos y oportunidades de las ciudades en ámbitos como la inteligencia artificial, el turismo inteligente y el desarrollo urbano sostenible, según han informado desde el consistorio.

La jornada contará con la participación de tres referentes nacionales cuyas intervenciones protagonizarán el eje inspiracional del congreso. Marc Vidal aportará su visión sobre economía digital y tendencias tecnológicas; Toni Nadal abordará cuestiones relacionadas con el liderazgo, el esfuerzo y el impulso del talento; y Emilio Duró reflexionará sobre la actitud y la motivación como herramientas de desarrollo personal y profesional.

Durante la presentación, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha destacado que este evento "refuerza la posición de Murcia como modelo inspirador de ciudades inteligentes, verdes, inclusivas y conectadas, apostando por el talento joven", y ha subrayado que "se van a abordar tres grandes ejes: el valor de lo humano en la transformación tecnológica, el turismo inteligente y el talento joven, teniendo como premisa que una ciudad que cuida se convierte en un destino que atrae".

A lo largo del día se desarrollará un programa estructurado en doce mesas redondas y diálogos en directo en los que se tratarán asuntos clave como la transformación digital de las administraciones públicas, la inteligencia artificial, el turismo inteligente, la sostenibilidad y el uso de los datos en la gestión urbana.

El encuentro reunirá a representantes institucionales, expertos académicos y profesionales del ámbito tecnológico y empresarial. Participarán perfiles como Enrique Martínez Marín, presidente de SEGITTUR; José de la Uz, presidente de la RECI; y Gema Igual, alcaldesa de Santander.

En el ámbito académico y de la innovación destacan Andrés Pedreño y Antonio Skarmeta, junto a especialistas en transformación digital del Ayuntamiento de Murcia como Santiago Domínguez, Francisco Pérez y David Albaladejo.

El sector empresarial y tecnológico estará representado por expertos como Antonio Sánchez Kaiser, Raúl Moreno, José Trigueros, Antonio Jara y Jordi Giné, mientras que en el ámbito institucional y turístico intervendrán Jesús Pacheco e Isabel Borrego.

Además, el congreso incorpora el ámbito creativo y audiovisual con Alfonso del Río y Jesús de la Peña, completando un panel diverso que combina administración pública, empresa, universidad y ecosistema innovador.

Toda la información sobre la programación del congreso está disponible en la web https://web.murcia.es/smartcitytalent/ . La entrada es gratuita hasta completar aforo y requiere inscripción previa.