Murcia acogerá este viernes la primera jornada del ciclo 'Historia, Arqueología y Derecho'

Cartel de la primera jornada del ciclo 'Historia, Arqueología y Derecho', que tendrá lugar este viernes, 24 de octubre, a las 18.00 horas, en el salón de actos del edificio Moneo. - ORGANIZACIÓN

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (UMU) y el Colegio de la Abogacía de Murcia, en nombre de la Fundación Mariano Ruiz-Funes, han organizado la primera jornada del ciclo 'Historia, Arqueología y Derecho', que tendrá lugar este viernes, 24 de octubre, a las 18.00 horas, en el salón de actos del edificio Moneo.

El acto incluirá una primera ponencia titulada 'Fuentes jurídicas de la vida social y económica de las ciudades andalusíes', a cargo del catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Huelva Alejandro García; y una segunda, denominada 'Exhumando la Murcia que fue capital de Al-Andalus, siglos XII y XIII', del arqueólogo y profesor de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC Julio Navarro.

El acto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia y se enmarca en el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad.