Murcia activa un dispositivo especial ante el aviso por calor extremo con refuerzo de bomberos y Policía Local

Una persona bebe agua durante la ola de calor - Rocío Ruz - Europa Press

MURCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha activado el protocolo municipal de actuación ante episodios de calor extremo tras el aviso de nivel amarillo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), según ha informado el Consistorio.

El dispositivo, de carácter multidisciplinar, coordinará a las distintas áreas municipales con el objetivo de minimizar los riesgos asociados a las altas temperaturas y garantizar la seguridad de la población, especialmente de los colectivos más vulnerables.

Dentro del despliegue de seguridad y emergencias, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) contará con un refuerzo especial de 18 profesionales que se incorporarán a partir de este martes para asegurar una respuesta inmediata.

Por su parte, la Policía Local desplegará un operativo integrado por 182 agentes distribuidos en tres turnos, mientras que Protección Civil activará un dispositivo específico entre las 12.00 y las 21.30 horas que sumará un técnico, dos agentes y cuatro voluntarios al servicio ordinario.

En el ámbito asistencial, el Área de Servicios Sociales intensificará el seguimiento de los usuarios de Teleasistencia y de las personas mayores.

Asimismo, el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) realizará salidas los martes y jueves para atender a personas sin hogar, distribuyendo agua, alimentos y productos básicos, además de gestionar alternativas habitacionales en coordinación con entidades sociales.

Por otro lado, el Servicio de Parques y Jardines ha activado medidas preventivas que incluyen la señalización de áreas de riesgo, la suspensión de actividades al aire libre si fuera necesario y el cierre de zonas ajardinadas vulnerables en caso de que el aviso meteorológico aumente de nivel.

Finalmente, desde el consistorio se ha recordado que el municipio dispone de una red de más de 90 refugios climáticos distribuidos en barrios y pedanías --cuya ubicación puede consultarse en la aplicación 'TuMurcia'--.

El Área de Salud insiste en la importancia de mantener una correcta hidratación, evitar la exposición solar y los esfuerzos físicos en las horas centrales del día, y extremar la precaución con menores, mayores y enfermos crónicos.