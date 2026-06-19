Murcia activa un dispositivo especial frente al calor extremo con atención prioritaria a personas sin hogar y mayores

Archivo - Un hombre se refresca en una fuente del centro de Murcia - JAVIER CARRIÓN/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha activado un dispositivo especial de prevención para garantizar la seguridad de la ciudadanía frente a las altas temperaturas previstas para los próximos meses de verano, según ha informado el Consistorio capitalino.

La Junta de Gobierno municipal ha dado este viernes cuenta de este paquete de medidas, que centra sus esfuerzos técnicos y humanos en minimizar los riesgos asociados al calor extremo sobre los colectivos más vulnerables del municipio, especialmente las personas mayores, los usuarios de servicios sociales y las personas en situación de calle.

Una de las principales actuaciones pasa por el refuerzo operativo del Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS). Ante la previsión meteorológica que apunta a temperaturas máximas en torno a los 38 grados durante la próxima semana, los equipos integrados por trabajadores sociales y agentes de la Policía Local incrementarán sus recorridos preventivos por las calles de la ciudad.

El objetivo es localizar y atender a las personas sin hogar, ofreciéndoles orientación sobre los recursos municipales disponibles, entregándoles gorras para protegerse de la radiación directa y suministrándoles agua para evitar severos cuadros de deshidratación.

En paralelo, el servicio municipal de Teleasistencia va a intensificar el seguimiento de sus usuarios mediante un aumento en la frecuencia de las llamadas preventivas desde la central de atención, así como con la realización de visitas personalizadas a cargo de los equipos de coordinación comunitaria y las unidades móviles.

Asimismo, tanto estos usuarios como los de los Centros de Estancias Diurnas están recibiendo pautas específicas relacionadas con la ventilación de los hogares, la nutrición y la limitación de actividades al aire libre durante las horas de mayor calor.

Para evitar alteraciones de salud derivadas de este escenario, Protección Civil ha lanzado una batería de recomendaciones preventivas dirigidas al conjunto de la población, entre las que destaca la necesidad de beber agua y líquidos con frecuencia sin esperar a tener sed, evitando el consumo de alcohol, azúcares y excitantes como el café o el té.

También se aconseja bajar las persianas para evitar la entrada de luz solar directa, no abrir las ventanas en las horas centrales del día y priorizar comidas ligeras como frutas, ensaladas o gazpachos que ayuden a reponer las sales minerales perdidas por el sudor.

Finalmente, los servicios de emergencias insisten en la importancia de evitar cualquier actividad en el exterior en las franjas más calurosas. En caso de tener que salir, se recomienda transitar por la sombra, vestir ropa ligera de colores claros y utilizar calzado fresco que transpire.

Por último, se hace un llamamiento para vigilar estrechamente a los niños de 0 a 4 años para asegurar que beban mucho líquido, así como para visitar o controlar al menos una vez al día a las personas con discapacidad y a los mayores que vivan solos.