Murcia, Cartagena y Mazarrón, municipios de la Región más demandados para alquilar una vivienda, según idealista

Fachada de pisos - EUROPA PRESS

MURCIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Murcia, Cartagena y Mazarrón fueron los municipios de la Región de Murcia más demandados para alquilar una vivienda en el primer trimestre de 2026, según el último informe publicado por idealista.

En concreto, Murcia ocupa el puesto 67 del ranking de poblaciones más demandadas en España, con un precio medio de 804 euros al mes; Cartagena el 78, con 769 euros; y Mazarrón el 100, con 752 euros.

Le siguen, en el ámbito autonómico, la zona de La Manga del Mar Menor, en el puesto 105 y con un precio medio del alquiler de 752 euros; y Águilas, en la posición 138 y 738 euros.

En el conjunto de España, la demanda de alquiler de vivienda se ha desplazado hacia las localidades periféricas de las grandes áreas metropolitanas, relegando a muchas capitales de provincia a un segundo plano en el ranking de presión sobre la oferta.

Según los datos registrados, 14 de las 20 ciudades con mayor interés para arrendar se encuentran en el entorno de Madrid y Barcelona, impulsado principalmente por el diferencial de precios: mientras en las grandes capitales las rentas superan los 1.700 euros mensuales, en los municipios de su periferia el coste promedio se sitúa en torno a los 1.100 euros.

Las localidades más buscadas en el arranque de año fuerob Terrassa, Leganés, Hospitalet de Llobregat, Getafe, Alcorcón y Badalona, Móstoles, Alcalá de Henares, Reus y Guadalajara.

El análisis revela que el fenómeno es especialmente marcado en Madrid, donde ocho municipios superan a la capital en demanda, y en Barcelona, donde cinco localidades se sitúan por delante de la ciudad condal.

Esta tendencia de la periferia ganando terreno a la capital se extiende a otras provincias. Es el caso de Valencia, donde Torrent y Paterna registran mayor presión que la Ciudad del Turia; o Santa Cruz de Tenerife, donde San Cristóbal de la Laguna adelanta a la capital provincial.

Situaciones similares se observan en Las Palmas, Alicante, Sevilla, Badajoz, Asturias (donde Gijón supera a Oviedo), Almería, Cádiz y Pontevedra, donde Vigo presenta una demanda superior a la de la capital.

No obstante, en un número relevante de provincias, la capital sigue concentrando la mayor presión de la demanda. Entre ellas destacan Palma de Mallorca, Toledo, Girona, Valladolid, Castellón de la Plana, San Sebastián, Bilbao, Logroño y Burgos, todas dentro de las 50 primeras posiciones del ranking.

En el extremo opuesto, con una menor demanda relativa respecto a su oferta, se encuentran capitales como Lugo, Córdoba, Granada, Ourense, Jaén, Segovia, Salamanca y Cáceres.

El cierre del listado lo ocupan municipios con rentas mensuales superiores a los 3.000 euros, como Sotogrande, La Moraleja y Benahavís, donde el mercado de alquiler mantiene dinámicas distintas a las del grueso del territorio nacional.