Murcia celebra el Festival Nacional de Folklore 'Aires de Murcia' con un desfile y actuaciones en la Plaza Circular

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Circular de Murcia acogerá este sábado el Festival Nacional de Folklore 'Aires de Murcia '25', un encuentro donde los sonidos, los trajes regionales y las danzas típicas se unirán para ofrecer a vecinos y visitantes un espectáculo único, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El programa arrancará a las 20.30 horas con un pasacalles que recorrerá el centro de la ciudad desde la Plaza de Santo Domingo hasta la Plaza Circular. Una vez iniciado, a las 21.00 horas, tendrá lugar el festival con la actuación de agrupaciones de distintos puntos del país como son Coros y Danzas 'Rosa del Azafrán' de Consuegra (Toledo), el Grupo de Coros y Danzas 'Castiella' de Cabezón de Pisuerga (Valladolid) y el Grupo Folklórico 'Aires de Murcia', anfitrión del evento.

Este encuentro ha sido organizado por el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Junta Municipal de Vistalegre-La Flota, con la colaboración de la Federación de Peñas Huertanas de la Región de Murcia, y busca rendir homenaje a las raíces culturales, acercar la riqueza del folklore nacional al público y reforzar el orgullo por las tradiciones que unen a los murcianos.

El cartel que anuncia este encuentro ha sido obra propia del artista Evan Guillén y en él se combinan la imágenes de una serie de instrumentos como son la bandurria, la flauta dulce y las castañuelas, destacando así la esencia del folklore.