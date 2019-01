Publicado 30/12/2018 10:44:31 CET

MURCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Murcia celebra este lunes la carrera popular San Silvestre 2018. Organizada por La Verdad Grupo Multimedia S.A. y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, y con la colaboración con la Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo del Ayuntamiento de Murcia, la prueba se dará comienzo a las 17.00 horas hasta aproximadamente las 19.30.

La salida y meta estarán situadas en la Avda. Teniente Flomesta, frente al Ayuntamiento de Murcia y el recorrido discurrirá por las siguientes calles: Plaza de la Cruz Roja, Paseo de Garay giro derecha, Puente Hospital giro derecha, Avda. Infante D. Juan Manuel a la altura de la C/ Pablo Neruda giro de 180.º, Avda. Infante D. Juan Manuel hasta Puente de la FICA giro de 180.º , Avda. Infante D. Juan Manuel giro derecha, Puente Hospital y Ronda de Garay.

Para continuar por C/ Obispo Frutos, C/ Rector José Loustau giro izquierda, C/ Greco giro izquierda, C/ Puerta Nueva, C/ Santo Cristo giro derecha, C/ de La Merced giro izquierda, C/ Alejandro Seiquer, C/ Isidoro de la Cierva giro derecha, C/ Apóstoles, Plaza Apóstoles, Plaza Cardenal Belluga, C/ San Patricio, C/ Tomás Maestre giro derecha, Avda. Gran Vía Escultor Salzillo, Plaza Fuensanta giro de 180.º, Avda. Gran Vía Escultor Salzillo, Plaza Martínez Tornel giro izquierda y Paseo Teniente Flomesta.

Por la Policía Local de Murcia se establecerá un dispositivo para garantizar el normal desarrollo de la carrera y la movilidad del resto de usuarios de las vías afectadas.