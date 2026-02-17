Murcia celebra por primera vez el Año Nuevo Chino este viernes y sábado con zona gastro de street food y música

Archivo - Los concejales Jesús Pacheco y Sofía López-Briones; y el presidente de la Junta Municipal de El Carmen presentan la programación del Año Nuevo Chino junto a los organizadores del evento - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Murcia celebra por primera este viernes y sábado un "hito cultural y festivo" dentro de la agenda de la ciudad, el Año Nuevo Chino, para lo que se ha programado un conjunto de actividades en el espacio de Los Molinos del Río, entre las que destacan las actuaciones de DJ M.Lacroix y zona gastro de street food con jóvenes chef coordinados por Jie Lin, del restaurante Madre Tigre, responsable de la parte gastronómica de este evento y ganador del Crea Murcia 2024.

Los organizadores del evento José Angel Cuenca y Alejandro García, de la Casa Jaleos, han explicado que esta actividad, pionera en la Región, nace con la idea de "reunir a la comunidad china de la ciudad y de la Región con la comunidad murciana y española, a través de su cultura, gastronomía, tradiciones y de los símbolos de una tradición milenaria".

De forma que este viernes y sábado se desarrollarán mesas redondas, talleres, charlas, cocina callejera asiática y actuaciones con DJ donde cultura y arte se fusionarán. Únicamente será de pago una cena en formato cóctel, para la que habrá que reservar previamente, y en la que se podrá degustar un menú de platos tradicionales del Año Nuevo Chino, con un guiño hacia la cercanía y a la unión entre culturas.

Este evento, según García, "nos abre a nuevos encuentros culturales y al diálogo ya no solo entre la tradición más ancestral china, sino con estas nuevas voces de las segundas generaciones que tienen una voz muy propia porque viven entre dos culturas".

La concejal Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, ha explicado que el objetivo es "acercar la cultura china a Murcia" y ha expresado su apoyo a esta actividad, en la que se aúna cultura, gastronomía, arte y música de la mano de jóvenes creadores.

El chef Jie Lin considera que este evento, de carácter pionero en la Región, contribuye a "fortalecer el vínculo entre culturas, ya que en Madre Tigre nuestra intención no es solo aportar en gastronomía en la Región, sino también en cultura". En su opinión, "la gastronomía es la forma más directa y honesta de tender puentes entre culturas".

Un evento que supone "un puente para que segundas generaciones chinas puedan reconectar con su cultura y compartirla con todos los que viven en Murcia, desde la convivencia, la curiosidad y respeto".

El presidente de la Asociación de Empresarios Chinos, Limin Lin, ha destacado la presencia de la comunicación empresarial de este país en la Región de Murcia, en sectores tecnológicos, de la electrónica, la robótica y la importación y exportación.

Por su parte, el concejal de Turismo y Consumo, Jesús Pacheco, considera que "gracias a actividades como esta vamos a poder tender puentes que están sobre bases sólidas", ya que habrá arte, cultura, gastronomía, relaciones comerciales e institucionales de una comunidad que en la Región se cifra en 4.470 personas y en el municipio de Murcia entre 1.700 y 1.800 ciudadanos chinos.

Se espera la afluencia de personas de otras provincias a este evento con la idea de que se convierta, según el concejal, en "una fiesta de referencia en el Levante español para esta comunidad".

TRADICIONES DEL PAÍS ASIÁTICO

Jie Lin ha contado algunas de las tradiciones del Año Nuevo Chino, que este ano es el Caballo de Fuego, que simboliza "el movimiento, la fuerza y la prosperidad en la toma de decisiones".

"Muchas veces estamos en situaciones que no sabemos qué decidir y este año del Caballo de Fuego simboliza el empujón y la fuerza que hay que tener para tener más decisiones difíciles", ha indicado.

La celebración del Año Nuevo Chino, que se prolonga durante dos semanas y finaliza el 3 de marzo con la tradicional Fiesta de los Faroles, corresponde a la primera fase lunar de la primavera. Precisamente, este lunes se celebró la Nochevieja china, donde la sociedad de esta comunidad "se reunió y disfrutó en una mesa llena de comida como símbolo de amor".

Otra de las tradiciones de este país ancestral es que en China, el día previo al Año Nuevo, se tiene que barrer y limpiar toda la casa y no hacerlo el día de la festividad en cuestión, porque se estaría barriendo y eliminando la buena suerte.