Murcia celebra la X Semana de la Huerta con más de 80 actividades en una treintena localizaciones en ciudad y pedanías

El alcalde de Murcia, José Ballesta, presenta en el Molino del Amor la X Semana de la Huerta 2025 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Murcia celebrará la X Semana de la Huerta del 4 al 12 de octubre mediante una programación que incluye más de 80 actividades en una treintena localizaciones de la ciudad y sus pedanías, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El alcalde, José Ballesta, ha presentado el evento este miércoles en el Molino del Amor junto a los concejales Antonio Navarro, Mercedes Bernabé y Diego Avilés, así como con representantes de colectivos.

Este evento busca acercar a la ciudadanía los valores históricos, culturales, paisajísticos, agroecológicos y gastronómicos de la huerta de Murcia a través de un programa que incluye conciertos, rutas turísticas, showcookings, talleres ambientales y escolares, actividades deportivas y culturales, conferencias y proyecciones. En el programa participan asociaciones, colectivos vecinales y entidades.

"Cumplimos diez años en este 2025 tan singular para poner en valor el mayor elemento de identidad que tiene Murcia y los murcianos en todos los sentidos: cultural, antropológico, gastronómico y sostenible. Debemos preservarlo y cuidarlo entre todos los murcianos porque no es sólo un encuentro con nuestras raíces, es una apuesta por el futuro sostenible de Murcia", ha destacado Ballesta.

Con la elección del Molino del Amor para presentar el evento, el Consistorio ha querido mostrar su apuesta por la recuperación del patrimonio hidráulico y la huerta. Este espacio se convertirá en uno de los escenarios principales al acoger el concierto inaugural, que tendrá lugar a las 22.00 horas, a cargo de Antuán Muñoz, así como diferentes talleres y eventos.

Entre las actividades más destacadas de 2025 hay conciertos; una ruta 'Moonbike' por los Castillos de Monteagudo con degustación en el Palmeral de Santiago y Zaraiche (miércoles 8); paseos gastrobotánicos en Aljucer los días 4 y 11, y el 'Climathon 2025', una jornada sobre la renaturalización de los ríos con expertos y mesas de participación ciudadana (9 de octubre).

También figura entre las actividades la proyección del documental '¿Dónde está mi acequia?', en el centro cultural de La Arboleja el 9 de octubre, y el V ciclo de conferencias 'Territorio, Memoria y Agua' en el Museo de la Ciudad.

Asimismo, se celebrarán talleres de arte y artesanía, actividades infantiles y familiares, rutas patrimoniales, observatorios ambientales, yoga en la huerta, visitas guiadas a museos y centros culturales, exposiciones y degustaciones gastronómicas con la participación de reconocidos chefs murcianos.

Esta décima edición, que además es la más extensa y con más novedades hasta el momento, se acerca este año a más pedanías que acogen alguna actividad o evento.

En concreto, las actividades tendrán lugar en La Albatalía, Santiago y Zaraíche, La Alberca, Aljucer, Javalí Viejo, Javalí Nuevo, Monteagudo, El Esparragal, Zeneta, El Palmar, La Arboleja, San Ginés, Rincón de Seca, Torreagüera, Beniaján, Nonduermas, Llano de Brujas, Patiño, Puente Tocinos, Algezares, Rincón de Beniscornia, Guadalupe, El Raal, y La Ñora.

La programación completa se puede consultar en la app 'TuMurcia', así como en la web 'https://huertademurcia.murcia.es/'.