Murcia celebra tres décadas de la fundación de la Patrulla Ecológica de la Policía Local

MURCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha rendido un homenaje a los mandos y agentes de la Patrulla Ecológica de la Policía Local en el marco del 30 aniversario de la fundación de esta unidad especializada en la protección del medio ambiente, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

"Hace tres décadas Murcia entendió que proteger a las personas también implicaba proteger a su entorno, su huerta, su monte, todos sus espacios naturales. De esa visión moderna y responsable, nació en 1995 una unidad pionera, especializada y profundamente comprometida con el futuro, la Patrulla Ecológica", ha dicho el alcalde, José Ballesta.

Entre las funciones desarrolladas por esta unidad destacan la vigilancia preventiva y contraincendios en zonas verdes y parques forestales, la colaboración en rescates, el control de actividades contaminantes, la prevención y control de vertidos y residuos, la protección frente a ruidos y vibraciones, la vigilancia de la red de carriles bici y la garantía del bienestar animal.

Para desempeñar estas funciones, el grupo, compuesto por 26 mandos y agentes, cuenta con recursos materiales y móviles especializados, incluyendo vehículos todoterreno, motocicletas, ciclomotores, bicicletas eléctricas y drones, lo que permite actuar en zonas de difícil acceso.

La incorporación de vehículos de cero emisiones permite prestar servicio en zonas de especial protección ambiental sin afectar al hábitat natural.