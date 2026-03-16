Murcia celebrará el IV Concurso Nacional de Michirones el 6 de abril durante las Fiestas de Primavera

Presentación del IV Concurso Nacional de Michirones - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo, ha anunciado la celebración del IV Concurso Nacional de Michirones Murcianos, que tendrá lugar el próximo 6 de abril en la Plaza Fotógrafo Verdú.

El evento, organizado por la Asociación Gastronómica Michirón Gourmet y abierto a la participación tanto de cocineros profesionales, como de aficionados, se integra en la programación oficial de las Fiestas de Primavera.

Según ha explicado el concejal del área, Jesús Pacheco, el objetivo de la iniciativa es el fomento de la gastronomía tradicional de la huerta de Murcia y del Campo de Cartagena, así como la promoción de los productos locales y la dinamización del sector comercial y hostelero durante el periodo festivo.

La organización ha convocado a los participantes a las 10.00 horas, estando previsto el inicio del cocinado a las 11.15 horas. Los concursantes dispondrán de un tiempo de una hora y cuarenta y cinco minutos para elaborar un mínimo de veinte raciones del guiso.

A partir de las 13.15 horas, se procederá a la presentación de los platos ante un jurado especializado, momento en el que cada participante deberá detallar la técnica de elaboración y los ingredientes empleados. El fallo definitivo se dará a conocer alrededor de las 14.30 horas.

DEGUSTACIÓN POPULAR

De forma paralela a la competición, el ganador de la edición anterior será el encargado de preparar una elaboración de aproximadamente quinientas raciones de michirones. Estas se repartirán entre el público asistente para su degustación gratuita durante la jornada.

La Concejalía ha subrayado que este tipo de eventos forman parte de la estrategia municipal para potenciar la gastronomía como activo turístico y poner en valor las recetas tradicionales del municipio dentro del calendario de festejos.

Pacheco ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para reforzar la identidad gastronómica del municipio y dinamizar la actividad durante las fiestas. "Los michirones forman parte del patrimonio culinario de Murcia y este concurso contribuye a poner en valor nuestras recetas tradicionales, además de atraer visitantes y generar actividad en el comercio y la hostelería local", ha señalado.