Murcia cierra 2025 con el menor paro de su historia y récord histórico de afiliaciones a la Seguridad Social

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Murcia ha finalizado el año 2025 con 23.393 personas desempleadas, la cifra más baja de toda la serie histórica, tras registrar en diciembre una reducción mensual del paro del 1,85% y una caída interanual del 6,41%, que suponen más de 1.600 desempleados menos que hace un año, según recoge el Boletín mensual de estadísticas laborales del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027. Esta bajada ha sido más intensa que la registrada tanto a nivel regional como nacional, consolidando la tendencia positiva del mercado laboral murciano en los últimos años.

La reducción del desempleo ha sido generalizada en prácticamente todos los colectivos, destacando el descenso entre jóvenes menores de 25 años (-8,98% mensual) y entre las mujeres (-2,42% mensual), así como la bajada del paro en los sectores agrario, de la construcción y servicios, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

"Cerrar el año con el menor número de personas desempleadas de la historia de nuestro municipio es el reflejo de una estrategia de empleo sostenida, basada en la formación, la orientación laboral y la colaboración con el tejido empresarial y social del municipio", ha comentado la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

En paralelo, la contratación ha experimentado un crecimiento muy significativo, con 17.847 contratos registrados en diciembre, lo que supone un incremento mensual del 11,02% y un aumento interanual del 27,13%, muy por encima de las medias regional y nacional. Uno de los datos más destacados es que el 63,24% de los contratos han sido indefinidos, confirmando un cambio estructural hacia un empleo más estable.

"El aumento del empleo indefinido demuestra que nuestras políticas no solo crean empleo, sino que es estable y de calidad", ha destacado Bernabé, quien ha añadido que "el Plan Municipal de Empleo está dando resultados tangibles en todos los indicadores clave".

RÉCORD HISTÓRICO DE AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Por otra parte, los datos de afiliación a la Seguridad Social refuerzan esta evolución positiva, ya que en noviembre de 2025, Murcia alcanzó 258.185 personas afiliadas, el mejor registro histórico, tras un aumento mensual del 1,50%. En términos anuales, la afiliación continúa aumentando a buen ritmo, con un crecimiento del 2,66% respecto a noviembre del año anterior, lo que suponen 6.700 afiliados nuevos.

"Estos datos avalan el rumbo del Ayuntamiento de Murcia en materia de empleo y promoción económica, y nos animan a seguir aplicando estas políticas que generan oportunidades reales, reducen desigualdades y fortalecen el tejido productivo local, en línea con los objetivos marcados en el Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027", ha finalizado Bernabé.