Murcia cierra una Feria "histórica y multitudinaria" que bate todos los récords en actividades y participación

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, junto a los ediles José Francisco Muñoz y Fulgencio Perona, hace balance de la Feria de Septiembre - EUROPA PRESS

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Murcia ha cerrado un balance positivo en lo que la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, ha calificado como una feria "histórica y multitudinaria que ha batido todos los récords en actividades, participación y redes sociales".

Tras la Junta de Gobierno, Pérez ha señalado que el pasado día 13, cuando se celebró el desfile de Moros y Cristianos, así como otras actividades del programa y con la feria de La Fica y El Malecón repletas de actividad, la ocupación hotelera alcanzó el 80,93%.

De ahí que los datos confirman que el desfile y la programación del fin de semana "continúan siendo un gran atractivo para los visitantes que se acercan a disfrutar de las fiestas".

Y es que, ha celebrado, "la Feria de Murcia se mantiene como uno de los reclamos turísticos más destacados del calendario anual en nuestra ciudad y se consolida como motor de atracción para los turistas que nos visitan".

Además, murcianos y turistas han acudido a las más de 300 actividades programadas, que han llenado de alegría las calles de la ciudad entre el 4 y el 16 de septiembre.

La repercusión no se ha quedado en el ámbito territorial de la Región, ya que ha traspasado las fronteras de la Comunidad e incluso las nacionales, llegando a todo el mundo con los 6,5 millones de impactos que ha tenido en redes sociales.

El río Segura ha sido, un año más, el eje vertebrador de la celebración, que ha contado con una treintena de escenarios que se extendían desde los Huertos del Malecón hasta el recinto ferial de la FICA y acogieron más de 60 actuaciones, convirtiéndola en la edición con mayor número de conciertos de su historia.

En el marco de Murcia 1200, la programación ha recordado nuestra historia y tradiciones con espectáculos como 'Murcia 1200: El Relato de una Historia' o las 'Cuadrillas huertanas'.

Así, los medios de comunicación regionales y nacionales también han recogido casi a diario las actividades de la programación, entre las que han destacado el pregón que ofreció Viva Suecia el pasado 7 de septiembre ante una Plaza de Belluga abarrotada de murcianos y visitantes; el festival Lemon Pop; el ciclo 'Los Atardeceres de nuestro aniversario 1200', en el Puente de Hierro; la feria de foodtrucks 'Cómete Murcia', la Feria Taurina, el estreno del musical infantil 'Murci-Insectos al Rescate' o el programa 'Un río de cine', así como la noria panorámica en el Plano de San Francisco.

IMPACTO EN LAS REDES SOCIALES

La difusión por parte del Ayuntamiento y sus redes sociales de los eventos derivados de la Feria se ha saldado con 3,3 visualizaciones en Instagram, 2,2 millones en Facebook, casi 650.000 en X (la antigua Twitter) y 260.000 en Tik Tok.

Entre los países que más atención han dedicado a la Feria de Murcia destacan Francia, Italia y Reino Unido, desde los que miles de personas han visitado las redes sociales para interesarse por la programación festiva tanto de la Feria en sí, como de Murcia 1200, Moros y Cristianos y conciertos.

Así, Instagram es la red social que más ha crecido en los últimos dos años, con una variación positiva en cuanto a seguidores del 94,9% con respecto a 2023. Por su parte, en el mismo periodo, Facebook ha crecido un 62% y Twitter un 15%.

"Se trata de la Feria más vista de la historia en las redes sociales municipales", ha analizado la vicealcaldesa, quien ha explicado que el vídeo de la Romería subido a la cuenta de Instagram del Ayuntamiento ha alcanzado las 780.000 visualizaciones, consiguiendo datos históricos con 3,5 millones de visualizaciones y 553.383 cuentas alcanzadas en el último mes.

A su juicio, esta Feria "ha sido el reflejo de lo que significa ser murciano: una sociedad abierta, que vive sus tradiciones con alegría y las comparte con amigos y familiares. Representa el alma de los murcianos y su éxito ha estado, precisamente, en transmitir esa esencia que nos hace sentir orgullosos de Murcia".