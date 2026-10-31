Murcia se convertirá en la capital europea del arte floral el próximo abril

Archivo - Rosas rojas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Murcia se convertirá en la sede de la floristería continental del 6 al 10 de abril de 2027 con la celebración de la vigésima Copa de Europa y el undécimo certamen Eurofleurs, cuyos ejercicios técnicos estarán estructurados en torno a los principales iconos patrimoniales, festivos y paisajísticos de la Región y del conjunto de España.

La Organización Internacional de Floristas (Florint), fundada en Estrasburgo en 1956, prevé reunir a una media estimada de 19 competidores en la Copa de Europa y 12 en la categoría Eurofleurs para afrontar un total de seis ejercicios técnicos.

Esta competición floral cuenta con una trayectoria iniciada en Stuttgart (Alemania) en 1967 para la Copa de Europa y en Birmingham (Reino Unido) en 1998 para Eurofleurs.

La normativa técnica de ambas competiciones establece la ejecución de seis ejercicios comunes, de los que dos serán preparados previamente por los concursantes, tres seguirán el formato semi-sorpresa con productos adquiridos en el Marketplace de la competición y uno responderá a la modalidad sorpresa con materiales proporcionados por los organizadores.

El protagonismo de la Región de Murcia destacará especialmente en el segundo ejercicio, donde los participantes crearán un arreglo de mesa inspirado en la riqueza ornamental de la Catedral de Murcia y en los bodegones barrocos de Antonio Ponce, Juan de Arellano, Juan Sánchez Cotán, Juan de Zurbarán y Francisco de Goya.

El arraigo festivo de la capital murciana marcará la tercera prueba con la creación de una decoración corporal duradera y llevable para un artista masculino del desfile de la 'Batalla de las Flores', concebida para conectar la anatomía humana con el diseño de las carrozas florales del municipio.

El repertorio de ejercicios incluirá también un arreglo de plantas en maceta basado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, un ramo de novia inspirado en la ópera 'Carmen' de Georges Bizet y una quinta prueba en formato sorpresa.

El broche final del certamen rendirá un homenaje al paisaje murciano con la confección del ramo atado 'Aroma y color', diseñado para traducir la primavera regional a través de las floraciones rosas del melocotón de Cieza, la lavanda de Moratalla y los azahares del Valle de Ricote.

El profesional que alcance la mayor puntuación total en la sede murciana será proclamado Campeón de Europa y galardonado con el trofeo Florint EuroTrophy, además de las correspondientes medallas de oro, plata y bronce de cada categoría.