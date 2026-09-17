Murcia cuenta con un dispositivo de 800 efectivos ante el aviso por lluvias

Comité Técnico de Coordinación de Emergencias - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Lobosillo es la pedanía murciana que ha registrado mayor cantidad de precipitaciones MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia mantiene desplegado un dispositivo extraordinario integrado por 800 efectivos y medios, 101 actuaciones y la coordinación de 13 servicios municipales para responder ante cualquier incidencia provocada por el episodio de lluvias que afecta al municipio, especialmente a las pedanías del Campo de Murcia.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha presidido el Comité Técnico de Coordinación de Emergencias que se ha reunido este jueves en el Centro Único de Seguimiento (CEUS) para analizar la evolución del aviso naranja activado a las 3.00 horas y coordinar las medidas operativas y preventivas necesarias. Asimismo, ha trasladado a la ciudadanía un mensaje de "tranquilidad, pero también de máxima prudencia a todos los vecinos del municipio de Murcia, muy especialmente a los del Campo de Murcia", según han informado desde el Consistorio.

SIN INCIDENCIAS DESTACADAS NI CORTES DE CARRETERAS

Desde la activación del aviso naranja se han acumulado hasta 19 litros por metro cuadrado en Lobosillo, la pedanía del Campo de Murcia que ha registrado una mayor cantidad de precipitaciones hasta el momento. Pese a ello, no se ha producido ninguna incidencia destacada ni ha sido necesario realizar cortes de carreteras.

El dispositivo municipal continuará activo con independencia de cómo evolucione el episodio y permanecerá desplegado hasta que se recupere por completo la normalidad. El Ayuntamiento ha movilizado a Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Servicios Sociales, Limpieza Viaria, Parques y Jardines, Aguas de Murcia, el Servicio de Tráfico y el resto de las áreas municipales que intervienen en este tipo de emergencias.

Todos estos servicios trabajan de forma coordinada y se encuentran prealertados y desplegados en diferentes puntos del municipio, prestando especial atención a las zonas más sensibles del Campo de Murcia. En este sentido, la regidora ha explicado que "tenemos desplegado todo un dispositivo que contempla 101 actuaciones y la coordinación de 13 servicios municipales, con 800 efectivos y medios que están preparados para intervenir".

El operativo cuenta también con refuerzos de maquinaria, equipos de achique, elementos de señalización para realizar posibles cortes de tráfico y dispositivos especiales de limpieza que pueden trasladarse a cualquier punto del municipio en cuestión de minutos.

De igual manera, se está desarrollando una vigilancia exhaustiva de los puntos que presentan una mayor sensibilidad ante la acumulación de agua. La información se analiza permanentemente para poder tomar decisiones operativas y movilizar los recursos necesarios de forma inmediata.

CANCELACIÓN DE LA JORNADA LECTIVA

El Equipo de Gobierno celebró este miércoles por la tarde una reunión urgente y, en coordinación y colaboración con el Gobierno regional, adoptó diferentes medidas preventivas dirigidas principalmente a las pedanías de Corvera, Lobosillo, Los Martínez del Puerto, Gea y Truyols, Sucina y Avileses donde se ha cancelado la actividad lectiva y se han cerrado sus centros municipales.

El objetivo principal, han indicado, es reducir al máximo los desplazamientos, evitar la exposición innecesaria de los vecinos y permitir que todos los recursos municipales puedan concentrarse en aquellos puntos en los que sean necesarios. Además, el Ayuntamiento ha difundido toda la información a través de la aplicación Tu Murcia, las redes sociales municipales y los diferentes canales oficiales.

PREVENCIÓN

El Ayuntamiento de Murcia ha explicado que durante los meses de junio, julio y agosto, los servicios municipales han limpiado cerca de 40.000 imbornales en barrios y pedanías, prestando especial atención a las zonas más sensibles y concurridas. Los trabajos se han reforzado en los entornos de consultorios médicos, centros de salud, hospitales, centros educativos, universidades, polígonos industriales y otros puntos de especial interés o con una elevada afluencia de personas.

También se ha completado la limpieza y el mantenimiento de 14 tramos urbanos de ramblas cuya conservación es competencia del Ayuntamiento. Las actuaciones se han desarrollado en zonas como Corvera, La Alberca, Churra, Espinardo, Torreagüera y Beniaján.

El Comité Técnico de Coordinación de Emergencias continuará monitorizando la situación y el Ayuntamiento informará de cualquier cambio a través de la aplicación Tu Murcia, las redes sociales municipales y los canales oficiales de los diferentes servicios.