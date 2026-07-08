Murcia desplegará un sistema inteligente de control de aforos en espacios públicos para mejorar la seguridad

MURCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha implantado un sistema inteligente de conteo de personas y control de aforos que permitirá conocer en tiempo real la ocupación de espacios públicos, edificios municipales, enclaves turísticos y plazas de abastos para mejorar la seguridad, la planificación y la calidad de los servicios.

La actuación contempla la instalación de 25 videosensores distribuidos por diferentes puntos de la ciudad, además de ocho dispositivos en las plazas de abastos municipales, que ya se encuentran en proceso de instalación, según ha informado el Consistorio capitalino.

Los primeros equipos se ubican en la plaza del Cardenal Belluga y toda la información que generen se integrará en la Plataforma de Ciudad Inteligente del Ayuntamiento.

Esta actuación forma parte del proyecto 'Transformación Digital del Turismo en Murcia: Plataforma Inteligente de Gestión y Sostenibilidad', financiado íntegramente con fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La inversión destinada a estos sistemas asciende a 252.066 euros, de los que 140.495,87 euros corresponden al sistema de conteo de visitantes y control de aforos y 111.570,25 euros a la instalación de videosensores en las plazas de abastos.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha destacado que "la tecnología tiene que ayudarnos a tomar mejores decisiones y a prestar mejores servicios. Este sistema permitirá conocer cómo se utilizan nuestros espacios públicos para anticiparnos a las necesidades de la ciudad, mejorar la seguridad, planificar con mayor precisión los eventos y ofrecer una mejor experiencia tanto a los murcianos como a quienes nos visitan".

Asimismo, ha subrayado que "Murcia continúa consolidando un modelo de ciudad inteligente en el que los datos se convierten en una herramienta al servicio de las personas y de una gestión pública más eficiente".

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL PARA MEJORAR LA EFICIENCIA

El nuevo sistema permitirá conocer en cada momento cuántas personas se encuentran en un determinado espacio, registrar los flujos de entrada y salida, detectar situaciones de elevada ocupación y generar avisos cuando se alcancen determinados niveles de aforo.

Toda esa información se integrará automáticamente en la Plataforma de Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Murcia, donde los servicios municipales dispondrán de cuadros de mando e indicadores para facilitar la toma de decisiones en tiempo real.

Gracias a estos datos, será posible planificar con mayor precisión eventos y actividades, reforzar la seguridad en espacios de gran afluencia, optimizar la distribución de recursos municipales, analizar los horarios de mayor ocupación y disponer de información útil para mejorar la gestión turística, comercial y ciudadana.

La solución incorpora sensores ópticos equipados con inteligencia artificial capaces de procesar la información directamente en el propio dispositivo.

Los equipos solo envían datos numéricos de conteo a la Plataforma de Ciudad Inteligente, de modo que toda la información utilizada por el Ayuntamiento está anonimizada y se destina al análisis agregado y a la planificación de los servicios municipales.