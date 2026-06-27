Murcia exige en Bruselas que se proteja el bosque mediterráneo como infraestructura climática crítica

La directora general de Unión Europea reclama en el Comité de las Regiones que la selvicultura activa sea financiada como inversión estructural dentro del Marco Financiero Plurianual europeo - CARM

MURCIA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia exigió en el Comité de las Regiones celebrado esta semana en Bruselas una redefinición de las políticas de mitigación climática y de los flujos de inversión de la Unión Europea.

La directora general de Unión Europea, María Cruz Ferreira, intervino en la clausura del proyecto europeo Life Token CO2 para reclamar el reconocimiento urgente de la especificidad del bosque mediterráneo y que la selvicultura activa y la conservación forestal dejen de ser tratadas como políticas marginales dentro del Marco Financiero Plurianual europeo.

El acto, que reunió a representantes de la Comisión Europea y del Comité de las Regiones, junto con expertos forestales, sirvió de escenario para presentar los resultados de una plataforma digital pionera, capaz de certificar de forma transparente la absorción real de carbono de las masas forestales.

Respecto a la especificidad del bosque mediterráneo frente a los modelos del norte, Ferreira denunció que los modelos bioclimáticos y de contabilidad de carbono actuales de la Unión Europea están diseñados para las grandes superficies del centro y norte de Europa, pero son inadecuados e inaplicables en el arco mediterráneo, donde las masas forestales se caracterizan por un estrés hídrico crónico.

Por otra parte, la directora general de Unión Europea defendió la selvicultura activa como escudo contra los incendios forestales y como la única vía científica para garantizar la permanencia del carbono y mitigar la vulnerabilidad del territorio.

"Plantar es sólo el inicio, pero mantener y conservar es lo que garantiza la resiliencia del ecosistema", explicó. En territorios semiáridos como la Región de Murcia, "la selvicultura no es un gasto, es una infraestructura activa de mitigación y la principal herramienta de prevención contra los incendios de sexta generación que, en pocas horas, pueden transformar un sumidero forestal en una fuente masiva de emisiones de CO2".

Durante su intervención, también censuró la asignación de fondos en los presupuestos de la Unión Europea, en el sentido de que "mientras miles de millones de euros se canalizan de forma directa y sistemática hacia otros sectores, las partidas destinadas a la gestión de montes, la selvicultura preventiva y la infraestructura verde reciben una fracción marginal y casi anecdótica a nivel comunitario".

"Es una incongruencia exigir que nuestros bosques sean el pilar básico de la neutralidad climática para 2050 mientras se mantiene la gestión de montes en la inanición presupuestaria", sentenció Ferreira.

CICLO DE VIDA DEL CO2

El proyecto europeo Life Token CO2 tiene como objetivo principal la validación de un modelo avanzado de ciclo de vida del CO2 y el desarrollo de una plataforma digital fundamentada en tecnología de tokenización.

Esta herramienta permite una contabilidad fiable, transparente y no especulativa de los créditos de carbono generados a través de la gestión forestal sostenible, facilitando nuevos mecanismos de financiación e implicación del sector privado en la conservación de los montes europeos.