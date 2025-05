Murcia exige al Ministerio una "rectificación y una distribución equitativa" de los fondos para el desarrollo energético

MURCIA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional expresa su rechazo ante la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de destinar a la Región de Murcia apenas el 1,4 por ciento de la inversión total prevista en España, que asciende a 700 millones en ayudas para proyectos de almacenamiento energético, recogida en la convocatoria hecha pública hoy por el Gobierno de España.

"Una cifra que es claramente insuficiente si se tiene en cuenta el peso real de la Región en generación fotovoltaica, que representa el 6 por ciento del conjunto del país", subrayó el consejero, quien recordó que la Región de Murcia cuenta con una elevada potencia instalada, con más de 1.764 MW instalados en plantas fotovoltaicas y más de 33.690 instalaciones de autoconsumo que suman 525 MW. Además, actualmente están en tramitación 4.600 MW adicionales de potencia renovable.

El consejero calificó esta convocatoria "como un episodio más de una política energética errónea del Gobierno de España que margina a la Región en las grandes decisiones energéticas. Somos líderes en producción solar y, sin embargo, recibimos una porción ridícula de las ayudas".

Por ello calificó de "otra oportunidad perdida por el Ministerio para corregir una injusticia histórica con la Región de Murcia" y solicitó al Gobierno central "una rectificación inmediata y una distribución equitativa de los fondos que tenga en cuenta nuestras necesidades y potencialidades". "No podemos seguir quedando fuera de las inversiones que son esenciales para nuestro desarrollo económico, energético e industrial", indicó.

SIN ALMACENAMIENTO EN LA REGIÓN DE MURCIA

El consejero lamentó que "la Región de Murcia es la única comunidad autónoma sin instalaciones de almacenamiento energético, pese a que este vector es clave para garantizar la seguridad del suministro, estabilizar la red y maximizar el aprovechamiento de la energía renovable", una actuación que entra dentro de la planificación energética que realiza el Ministerio.

Una situación que contrasta con la capacidad de almacenamiento a nivel nacional supera los 3.350 megavatios (MW). "La Región no tiene ni un solo megavatio. Y si aplicamos un criterio demográfico del 3 por ciento, que ya es conservador, deberíamos tener al menos 100 MW de capacidad instalada", subrayó Vázquez. "Pero no solo no tenemos esa capacidad: tampoco tenemos inversiones, ni planificación".

Además, el Gobierno regional ha denunciado la falta de una regulación clara a nivel estatal sobre el almacenamiento energético, que sigue sin estar reconocido adecuadamente en el sistema eléctrico. "Esta indefinición jurídica, unida a una burocracia ambiental desproporcionada y a la ausencia de un mercado de capacidad que garantice la viabilidad económica de los proyectos, ha paralizado cualquier intento de avance en este ámbito", añade el consejero.

"RED SATURADA Y SIN INVERSIONES"

El consejero ha advertido que la combinación de falta de inversiones, infraestructuras limitadas y carencia total de capacidad de almacenamiento puede volver a poner en riesgo la seguridad del sistema eléctrico en la Región, como ya se vivió recientemente con el apagón de marzo. "No podemos seguir dependiendo de una red saturada, sin respaldo, sin resiliencia y cada vez más vulnerable", advirtió.

En el vigente Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, el Ministerio destina a la Región el 0,93 por ciento de la inversión total en España, que ascendió a 7.453 millones. En este sentido, el consejero recordó que el Gobierno regional presentó hace más de un año una propuesta al Ministerio que incluía una inversión de 250 millones de euros en infraestructuras eléctricas para la futura planificación, de la que aún no se conocen detalles.