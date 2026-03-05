Murcia habilita la gratuidad de los aparcamientos disuasorios tras activar el nivel 3 de alerta por polvo sahariano

Aparcamiento disuasorio - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha decretado la gratuidad de los aparcamientos disuasorios de Atocha, Loaysa, Fuenteblanca y Justicia tras activar el nivel 3 del Protocolo Municipal de Calidad del Aire debido a la intrusión de una masa de polvo de origen sahariano, según ha informado el Consistorio.

La activación de este escenario ha conllevado la reunión urgente del Grupo Operativo para coordinar las actuaciones de los servicios de Policía Local, Protección Civil y Limpieza Viaria.

El Ayuntamiento, que realizaba un seguimiento de los niveles de partículas desde el pasado 24 de febrero, ha procedido a informar a la Dirección General de Tráfico (DGT) para la inclusión de avisos en los paneles de las autovías.

Entre las restricciones inmediatas destacan la prohibición de las quemas agrícolas y la suspensión de las obras en la vía pública. Asimismo, los servicios de limpieza han interrumpido el uso de sopladoras para evitar la resuspensión de polvo, mientras que la Policía Local intensificará la vigilancia del tráfico para evitar retenciones y paradas prolongadas con los motores en marcha.

En el ámbito preventivo, la Administración local ha emitido avisos a centros educativos, deportivos y de mayores para que limiten las actividades al aire libre.

El Servicio de Medio Ambiente ha informado de una evolución favorable en los modelos predictivos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Copernicus, aunque mantendrá el control exhaustivo de los niveles contaminantes hasta la desactivación del protocolo.