Murcia habilitará un itinerario peatonal de 120 metros en la avenida de Mazarrón de Sangonera la Verde - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia habilitará una nueva banda peatonal de 120 metros en la avenida de Mazarrón, en Sangonera la Verde, para completar la conexión a pie entre el casco de la pedanía y el entorno de Mercamurcia. La actuación contará con una inversión de 33.346,14 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

El proyecto permitirá ampliar la plataforma existente y crear una superficie pavimentada de 270 metros cuadrados, con una anchura de 2,25 metros reservada a los peatones y separada del tráfico mediante 124 elementos de hormigón y diez balizas reflectantes, según ha informado el Consistorio.

Los trabajos se llevarán a cabo cerca de la glorieta que conecta con la avenida de Sangonera la Verde e incluirán el acondicionamiento del terreno, la adaptación de los accesos y conexiones con el entorno y la mejora de la señalización horizontal, incluido el paso de peatones.

La intervención requiere la autorización de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad Autónoma, al desarrollarse en el dominio público de la carretera RM-603.

El portavoz municipal, José Francisco Muñoz, ha señalado que esta actuación permitirá completar una conexión utilizada por trabajadores que se desplazan a pie hacia Mercamurcia. Asimismo, ha enmarcado el proyecto en la estrategia municipal para mejorar los itinerarios peatonales de las pedanías, con actuaciones anteriores en la avenida del Progreso y otras previstas, como la de la Vereda del Catalán, en Santa Cruz.

En esta misma línea, el Consistorio ha anunciado la construcción de cerca de 300 metros de nueva acera en la avenida de Alicante, en Cobatillas, con una inversión aproximada de 135.000 euros.

El Ayuntamiento ha indicado que continuará colaborando con las juntas municipales para identificar los puntos en los que sea prioritario crear nuevos espacios peatonales o completar los recorridos existentes.